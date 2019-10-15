Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье

Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке СК России.
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«В ночь на 15 октября 2019 года в доме на улице Авиаторов в селе Новонежино в результате обрушения стены в квартире погибла 44-летняя женщина», - говорится в сообщении
 СК РФ по Приморью.
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