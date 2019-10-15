с чего всё началось

Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке СК России.

В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье

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