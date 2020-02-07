Происшествия
КоммерсантъЗамначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
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с чего всё началось
По уголовному делу проходят также бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а кроме того, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин.Коммерсантъ04:16
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Здоровье
Медики назвали занятия, которые опасно делать сразу после еды
Список привычных занятий, которые крайне опасно делать сразу после употребления еды, составили профильные медики.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал, почему его задержали в Анапе
Общество
СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ.
Политика
Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа.
Происшествия
В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Наука
Красный свет ускорил регенерацию тканей у червей
Опыты с плоскими червями-планариями помогли российским биологам доказать, что процессы регенерации различных тканей можно ускорить при помощи красного света.
Музыка
Композитору и продюсеру Игорю Матвиенко исполняется 60 лет
Песни Игоря Матвиенко давно стали народными хитами.
Происшествия
Подозреваемого в нескольких убийствах россиянина арестовали в Италии
На севере Италии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве нескольких людей.
Экономика
Банк России ждет дальнейшего снижения ипотечных ставок
Глава ЦБ отметила, что такое снижение не является пределом и будет дальнейшее уменьшение ипотечных ставок, сообщает ТАСС.
Политика
РФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год
Россия и Белоруссия договорились о поставках российского газа Минску на условиях 2019 года, эта договоренность распространяется на весь текущий год, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Технологии
Из-за коронавируса могут отложить выход PlayStation 5 и Xbox Series X
Примечательно, что Nintendo сразу заявила о задержках производства Nintendo Switch из-за вспышки коронавируса.
Космос
Российский 3D-принтер планируют отправить на МКС
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Наука
Найден способ создать в ускорителе пучок мюонов
После охлаждения пучка в более плотном облаке мюоны могут ускоряться обычным ускорителем частиц в определенном направлении, что делает гораздо более вероятным их столкновение между собой.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Происшествия
Стрельба по живым мишеням. В Полтаве девушка устроила кровавую бойню в тире
Восемнадцатилетняя жительница Полтавы 7 февраля пришла в местный тир и по неустановленным причинам открыла огонь по людям.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Политика
Трамп советует демократам винить Россию в срыве кокусов в Айове
Президент США Дональд Трамп с иронией заявил, что Демократической партии следует винить России в сбое при подсчете голосов на праймериз Демпартии в штате Айова.
Спорт
Винер прокомментировала попытку суицида гимнастки Солдатовой
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала попытку суицида гимнастки Александры Солдатовой.
Политика
Посол заявил об отсутствии оттепели в отношениях России и Британии
Посол России в Великобритании Андрей Келин в настоящее время не видит признаков наступления оттепели в отношениях Москвы и Лондона.
Происшествия
Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии
Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое сейчас находится рядом с портом Йокогама.
Происшествия
У берегов Эстонии затонул российский траулер
У берегов Эстонии Российский рыболовный траулер затонул, передает ТАСС.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской армии, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском.
Фигурное катание
Ханю обновил свой же мировой рекорд в короткой программе
Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд по количеству балов в короткой программе.
Футбол
Лионель Месси остался самым высокооплачиваемым футболистом мира
Тройку самых высокооплачиваемых игроков мира замыкает Неймар с зарплатой 3 миллиона евро в месяц.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.