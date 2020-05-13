с чего всё началось

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.

В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине

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