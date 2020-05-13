Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
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с чего всё началось
«Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — говорится в заявлении
 от 13 мая.
Известиявчера в 16:06

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В СНБО призвали готовиться к водному дефициту на Украине

Московский Комсомолецвчера в 16:15

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

RT на русскомвчера в 16:58

СНБО: на Украине возможен дефицит воды

Газета.Ruвчера в 16:33

Жителей Украины предупредили об угрозе дефицита воды

РБКвчера в 23:32

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Известиявчера в 16:06

СНБО сообщил об угрозе водного дефицита на Украине

Комсомольская правдавчера в 16:01

В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине

РИА Новостивчера в 15:44
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Общество

Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса

В среду, 13 мая, Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".
Piter.tv вчера в 14:25
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,8K
Происшествия

Ещё два пациента скончались в Омской области от коронавируса

По данным на 13 мая, в регионе зафиксировано 355 случаев заражения COVID-19, за последние сутки выявили 23 случая.
Омск здесь вчера в 02:53
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Происшествия

Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите

В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия вчера в 10:32
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Футбол

«Манчестер Сити» требует от «Баварии» за Зане € 50 млн

«Манчестер Сити» требует за своего футболиста € 50 млн, в то время как мюнхенцы готовы выложить за него € 40 млн.
Чемпионат вчера в 18:40
Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
1,5K
Общество

Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 13:18
2K
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
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Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

Вчера, 11 мая, в своём обращении к гражданам России президент Владимир Путин анонсировал с 1 июня единовременные выплаты каждой семье страны, где есть дети от 3 до 15 лет включительно.
Искра (Еткульский район) 12 мая в 03:10
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Общество

Минпросвещения перенесло ЕГЭ на более поздний срок, а ОГЭ отменило

В Министерстве просвещения РФ сделали заявление о том, что ЕГЭ однозначно переносится с ранее обозначенной даты (8 июня) на более поздний срок.
Tvtver.ru вчера в 07:09
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Здоровье

13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт вчера в 03:11
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Здоровье

Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
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Общество

Глава Гайского городского округа госпитализирован с коронавирусом

У главы Гайского городского округа Оренбургской области Олега Папунина выявили коронавирус. Семь человек контактировали с чиновником.
Orenonline.ru 02:08
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Здоровье

В Саратовской области выявили 85 новых случаев заражения SARS-CoV-2

В Саратовской области на 13 мая общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1317, за сутки подтвердились 85 тестов.
REGNUM вчера в 03:01
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Шоу-бизнес

Глубоко беременная Софи Тернер впервые показала живот

Пара никак не комментирует информацию, полученную из анонимных источников, однако теперь это и не требуется — актриса впервые вышла на улицу в толстовке, которая не смогла скрыть внушительного живота.
Woman.ru вчера в 07:50
5
Политика

NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России

Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
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Здоровье

Рекорд по числу выздоровевших от коронавируса зафиксировали на Украине

Число выздоровевших от коронавируса на Украине впервые превысило количество новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 за сутки.
Lenta.ru 03:23
Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Двух братьев семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке 12 мая, нашли мертвыми.
Известия вчера в 22:24
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
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Экономика

Банк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза

Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза.
Российская газета 02:47
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Экономика

У НПФ Сбербанка убавилось клиентов

Предыдущий минимум был зафиксирован в третьем квартале 2019 года, когда прирост составил 1,3%. С начала 2017 года, когда НПФ Сбербанка начал активно привлекать новых клиентов по индивидуальным пенсионным планам (ИПП), темпы прироста НПО никогда не спускались ниже 2,5% за квартал.
Коммерсантъ вчера в 17:45
Игры

У Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга

В среду, 13 мая, стало известно о том, что у Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга. Ролик опубликован на YouTube-канале игры.
Piter.tv вчера в 15:41
1
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов тяжело переживал расставание с Анастасией Заворотнюк

Друг и сосед Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал, что актер очень тяжело переживал разрыв отношений с Заворотнюк.
Paparazzi.ru вчера в 09:24
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Экономика

В России построят 25 заводов для утилизации отходов

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.
Газета.Ru 02:39
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Происшествия

В Челябинской области умер пациент с коронавирусом

Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, всего в регионе более 1,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:07
Политика

Экс-начальник ЦСКА обвинил зама Бастрыкина в вымогательстве взятки

Обвиняемый в получении взяток на 23,5 млн рублей бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил и ЦСКА Михаил Барышев написал явку с повинной о вымогательстве у него взяток руководителем военного следствия Александром Сорочкиным, который после этого быстро ушел на пенсию.
Первое антикоррупционное СМИ 00:49
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Происшествия

На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело

Уфимская прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудницы социального приюта. Женщину обвиняют в унижении детей.
Вести.Ru вчера в 15:17
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Здоровье

Радий Хабиров объяснил, почему смягчили режим самоизоляции в Башкирии

В эфире шоу Первого канала «Док-ток» ведущий Александр Гордон встретился с главой Башкирии Радием Хабировым, чтобы спросить, почему в республике с непростой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу ослабили режим самоизоляции и позволили жителям передвигаться по улице.
Горобзор.ру 02:08
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