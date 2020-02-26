с чего всё началось

СНБО рассматривает пять возможных вариантов развития ситуации, один из них – российское наступление, отметил Данилов. Он подчеркнул, что Украина "очень-очень мощно" готовится к подобной ситуации. По словам секретаря СНБО, украинская сторона "понимает, что нужно в этом случае делать".

В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Политика Посольство России направило в Госдеп ноту в связи с содержанием Бута «В связи с помещением В.А. Бута в спецблок тюрьмы «Мэрион», штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями в адрес Госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста», — приводит РИА Новости сообщение.

Экономика Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.

Экономика ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии Пенсионные средства, сформированные в рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), можно будет использовать для покупки недостающих пенсионных баллов или страхового стажа при получении страховой пенсии.

Экономика ЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей Банк России перестанет брать комиссию с банков за переводы между физлицами с апреля 2020 года по июнь 2022, сообщил регулятор на своем сайте.

Политика В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.

Кино В соцсети слили кадры со съемок четвертой части «Матрицы» В Instagram появились первые кадры, на которых можно заметить, как на оцепленных ночных улицах Маркет и Пайн-стрит при помощи спецустановок и камер снимают определенные сцены.

Спорт МОК заявил, что Олимпиада в Токио может быть отменена Член международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил о том, что все организаторы, которые занимаются подготовкой Олимпийских игр в Токио, должны проверить до конца мая, находится ли смертельно опасный коронавирус под контролем.