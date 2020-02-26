Политика
Газета.RuВ СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
СНБО рассматривает пять возможных вариантов развития ситуации, один из них – российское наступление, отметил Данилов. Он подчеркнул, что Украина "очень-очень мощно" готовится к подобной ситуации. По словам секретаря СНБО, украинская сторона "понимает, что нужно в этом случае делать".
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с чего всё началось
"Недавно был утвержден гособоронзаказ на 2020-2022 годы, там есть ответ, каким образом мы будем это делать", — сказал секретарь СНБО в интервью радио "Новое время".РИА Новости14:25
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Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix
Политика
Посольство России направило в Госдеп ноту в связи с содержанием Бута
«В связи с помещением В.А. Бута в спецблок тюрьмы «Мэрион», штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями в адрес Госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста», — приводит РИА Новости сообщение.
Экономика
Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб
Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
Экономика
ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии
ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии Пенсионные средства, сформированные в рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), можно будет использовать для покупки недостающих пенсионных баллов или страхового стажа при получении страховой пенсии.
Космос
В Boeing подтвердили сотрудничество с воронежским предприятием
Американская корпорация Boeing подтвердила сотрудничество с воронежским предприятием.
Экономика
ЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей
Банк России перестанет брать комиссию с банков за переводы между физлицами с апреля 2020 года по июнь 2022, сообщил регулятор на своем сайте.
Наука
Обнаружили первое животное без митохондриальной ДНК
Ученые выявили животное, у которого нет митохондриальной ДНК, а им оказался паразит лососёвых рыб.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Футбол
Орлов: у Кузяева есть предложения — это «Динамо» и «Спартак»
Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения — московское „Динамо“ и „Спартак“.
Общество
В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами
Занятия во всех школах Улан-Удэ приостановлены после поступивших сообщений "об угрозе жизни детей", школьников эвакуируют, сообщает мэрия города.
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Здоровье
В США началось первое испытание коронавирусного лечения ремдесивиром
Соединенные Штаты начали первое клиническое испытание экспериментального лечения коронавируса.
Общество
Утвержден бланк выписки из электронной трудовой книжки
Минтруд утвердил форму для предоставления работнику сведений о его трудовой деятельности.
Футбол
Остаться с Рами: поможет ли чемпион мира удержать «Сочи» в элите
Главным ньюсмейкером зимы стал «Сочи»: клуб подписал контракт с Адилем Рами — действующим чемпионом мира в составе сборной Франции.
Кино
В соцсети слили кадры со съемок четвертой части «Матрицы»
В Instagram появились первые кадры, на которых можно заметить, как на оцепленных ночных улицах Маркет и Пайн-стрит при помощи спецустановок и камер снимают определенные сцены.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Общество
Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,6 тыс. человек
За минувшие сутки в Китае из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погиб 71 человек; общее число жертв достигло отметки 2663 человека.
Технологии
Huawei создаст экосистему искусственного интеллекта в России
Китайская компания Huawei создаст экосистему искусственного интеллекта в России.
Космос
Открыта гигантская планета с длительностью года 18 часов
Ученые нашли экзопланету из класса горячих юпитеров, которая делает полный оборот вокруг материнской звезды за 18 часов.
Спорт
МОК заявил, что Олимпиада в Токио может быть отменена
Член международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил о том, что все организаторы, которые занимаются подготовкой Олимпийских игр в Токио, должны проверить до конца мая, находится ли смертельно опасный коронавирус под контролем.
Экономика
Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года
Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
Происшествия
В Барнауле арестовали директора крупной стройкомпании
Футбол
В Великобритании детям до 12 лет запретили играть головой
Три из четырех стран Великобритании: Англия, Шотландия и Северная Ирландия запретили детям до 12 лет отрабатывать удары головой.
Технологии
В России впервые выдали цифровые дипломы на блокчейне
ПГУ выдаст цифровые дипломы на блокчейне Технология, по заявлению представителей компании, гарантирует пожизненную проверяемость документа.
Гаджеты
ЕС предполагает сделать аккумуляторы в смартфонах съемными
Недолговечность аккумуляторов в смартфонах приводит к тому, что пользователям их приходится часто менять, считают в ЕС.
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.