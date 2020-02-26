Политика

Газета.RuГазета.RuВ СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

СНБО рассматривает пять возможных вариантов развития ситуации, один из них – российское наступление, отметил Данилов. Он подчеркнул, что Украина "очень-очень мощно" готовится к подобной ситуации. По словам секретаря СНБО, украинская сторона "понимает, что нужно в этом случае делать".
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с чего всё началось
"Недавно был утвержден гособоронзаказ на 2020-2022 годы, там есть ответ, каким образом мы будем это делать", — сказал секретарь СНБО в интервью радио "Новое время
".
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:27, Ашберн
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