с чего всё началось

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".

В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Общество В правительстве обсудили ситуацию с холодильниками «Саратов» Как сообщили «КП-Саратов» в секретариате зампреда Василия Разделкина, участие приняли представители крупнейших торговых сетей и директор ООО «СЭПО-ЗЭМ» Евгений Резник.

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Общество Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

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Гаджеты Названы самые продаваемые смартфоны в 2019 году Что качается поставок смартфонов по миру, то здесь вот уже 5 лет бессменным лидером остается компания Apple.

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Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.