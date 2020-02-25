Политика

Газета.RuГазета.RuВ СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Читать в источнике
Комментировать345
с чего всё началось
"Недавно был утвержден гособоронзаказ на 2020-2022 годы, там есть ответ, каким образом мы будем это делать", — сказал секретарь СНБО в интервью радио "Новое время
".
РИА Новостивчера в 14:25

Подробнее о событии

Секретарь СНБО Украины рассказал, как Украина готовится к «наступлению» РФ

Газета.Ru00:23

На Украине рассказали о подготовке к «наступлению» России

REGNUM00:11

Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «широкомасштабному наступлению» России

Коммерсантъвчера в 14:52

Секретарь СНБО заявил о готовности Украины отразить полномасштабное наступление в Донбассе

ТАССвчера в 15:10

Секретарь СНБО Украины заявил о подготовке Киева к «наступлению» РФ

Известиявчера в 15:02

В Киеве заявили о мощной подготовке к широкомасштабному наступлению России

URA.Ruвчера в 15:31

Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России

РИА Новостивчера в 14:41
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:34, Ашберн
Политика

СМИ заявили, что «Единая Россия» сменит название и лидера

Партия "Единая Россия" объединится с "Общероссийским народным фронтом" ОНФ, сменит название, избавившись от слова "единая", а вместо должности председателя в новой организации появится три сопредседателя.
Газета.Ru 00:31
Авто

В России зарегистрировано 6,3 тыс. электромобилей

Автостат 24 февраля в 00:00
Происшествия

В Новосибирске эвакуировали несколько школ из-за «минирования»

РИА Новости вчера в 22:36
Происшествия

Авиация МЧС начала поиски унесенных в море детей в Сочи

Вертолет МЧС России приступил к поискам двух детей, которых накануне унесло в море в Сочи.
Известия 00:00
Общество

В правительстве обсудили ситуацию с холодильниками «Саратов»

Как сообщили «КП-Саратов» в секретариате зампреда Василия Разделкина, участие приняли представители крупнейших торговых сетей и директор ООО «СЭПО-ЗЭМ» Евгений Резник.
КП - Саратов вчера в 10:22
Экономика

Экономисты оценили последствия новых санкций против России

"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
РИА Новости вчера в 18:08
Общество

Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

РИА Новости вчера в 19:43
Кино

Грег Уильямс выложил в Сеть кадры со съемок фильма «Веном 2»

Актуальные Новости 24 февраля в 10:25
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия вчера в 11:22
Экономика

Должникам хотят разрешить самостоятельно продавать залоговое имущество

Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая предлагает дать россиянам возможность самостоятельно по максимально выгодной цене продавать имущество, находящееся в залоге у банка.
Дума ТВ вчера в 03:57
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в 2019 году

Что качается поставок смартфонов по миру, то здесь вот уже 5 лет бессменным лидером остается компания Apple.
Live24 00:50
Общество

В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя

В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.
Известия вчера в 13:18
Наука

Древняя ДНК из Сардинии раскрывает 6 000 лет генетической истории

Ученые уверены, что Сардиния имеет особенно интересную генетическую историю.
HotGeo вчера в 05:18
Футбол

Гаттузо: «„Наполи“ дал „Барселоне“ создать очень мало моментов»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничью против «Барселоны» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Бомбардир.ру 01:24
Общество

В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья

Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
REGNUM вчера в 04:59
Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Lenta.ru вчера в 19:31
Футбол

«Бавария» разгромила «Челси» в Лиге чемпионов

REGNUM 01:10
Энергетика

Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Ведомости вчера в 07:44
Экономика

Пивовары захотели установить минимальную цену на пиво

Союз российских производителей пиво-безалкогольной продукции (Союз пивоваров) обратился к министру финансов России Антону Силуанову с просьбой как можно скорее установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
Lenta.ru 00:46
Политика

ЮКОС и Гаага – даже Леонтьев не послал

Суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд $ бывшим акционерам ЮКОСа. Такое решение было принято уже во второй раз.
Собеседник вчера в 19:05
Наука

За 2 недели мышей вылечили от диабета стволовыми клетками человека

Ugpressa.ru вчера в 23:12
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
ТАСС 23 февраля в 18:41
Политика

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Lenta.ru вчера в 10:05
Кино

Начались съемки третьего фильма серии «Мир юрского периода»

Название третьей серии предполагает смену власти – человек уже не властитель природы.
Стартфильм вчера в 23:56
Технологии

«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze

"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Finam.Ru вчера в 06:17
Происшествия

В Башкирии молодая мать напала на водителя такси

КП - Уфа 24 февраля в 07:20
Общество

Американский рэпер Талиб Квели назвал Тимати «нацистом»

Газета.Ru вчера в 14:23
Технологии

Программист Миск обнаружил опасную уязвимость в iPhone и iPad

В своем блоге Миск рассказал о существовании опасной уязвимости в гаджетах Apple.
Экономика сегодня 00:50
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
РИА Новости вчера в 21:39
Общество

Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Газета.Ru вчера в 20:22
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное