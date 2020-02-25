Политика
Газета.RuВ СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
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с чего всё началось
"Недавно был утвержден гособоронзаказ на 2020-2022 годы, там есть ответ, каким образом мы будем это делать", — сказал секретарь СНБО в интервью радио "Новое время".РИА Новостивчера в 14:25
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Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «широкомасштабному наступлению» России
Коммерсантъвчера в 14:52
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