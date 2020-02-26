Политика

Газета.RuГазета.RuВ СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
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В Сети высмеяли заявление СНБО о подготовке к «наступлению» России

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В СНБО сообщили, что Украина «мощно» готовится к наступлению России

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В Киеве заявили о мощной подготовке к широкомасштабному наступлению России

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Секретарь СНБО Украины заявил о подготовке Киева к «наступлению» РФ

Известиявчера в 15:02

На Украине рассказали о подготовке к «наступлению» России

REGNUM00:11
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ФСБ задержала в Саратове двух подростков, готовивших массовое убийство

Сотрудники ФСБ России задержали двоих подростков по подозрению в подготовке теракта на территории одного из образовательных учреждений Саратова, сообщили 26 февраля в пресс-службе ведомства.
REGNUM 02:51
Политика

Путин встретится с рабочей группой по изменениям в Конституцию

Президент России Владимир Путин в среду встретится с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, которая, как ожидается, представит главе государства конкретный текст предлагаемых изменений.
РИА Новости вчера в 16:16
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Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Газета.Ru 24 февраля в 02:30
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Программист Миск обнаружил опасную уязвимость в iPhone и iPad

В своем блоге Миск рассказал о существовании опасной уязвимости в гаджетах Apple.
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Вертолет МЧС привлекли к поискам унесенных в море детей в Сочи

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Политика

Москва предложила ООН российский взгляд на свободу собраний

Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний, в которых, в частности, оправдало превентивные задержания и обыски и возразило против мнения ООН о недопустимости запрещать акции под предлогом защиты нравственности.
Интерфакс 02:38
Политика

Путин охарактеризовал свое общение с судьями

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, отрывок которого был опубликован в среду, 26 февраля, рассказал, в чем заключается его общение с судьями.
Известия 01:43
Футбол

«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

На 89-й минуте красную карточку получил чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль. В итоге матч завершился со счётом: 1:1.
ГЛАС.RU вчера в 17:06
Общество

Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
RT на русском 02:44
Политика

Сурков: Украины нет. Есть украинство – специфическое расстройство умов

Бывший помощник президента России Владислав Сурков считает, что на сегодня «Украины нет», но «есть украинство», которое характеризуется «специфическим расстройством умов».
Взгляд.ру 02:55
Музыка

Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»

РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.
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Политика

Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве

Lenta.ru вчера в 10:24
Экономика

«Опора России» оценила минимальную розничную цену за литр пива

Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" по-прежнему оценивает возможный уровень минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво на уровне 70-75 рублей за литр, сообщил РИА Новости член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин.
РИА Новости 02:39
Общество

Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
REGNUM 01:56
Политика

Совфед одобрил закон о звании «Город трудовой доблести»

Закон устанавливает правовые основания присвоения почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" тем городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.
РИА Новости 02:45
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Политика

В ЕР прокомментировали сообщения о смене лидера и названия партии

Накануне СМИ сообщили, что в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" объединится с коалицией "Общероссийский народный фронт", из названия ЕР уберут первое слово, а вместо руководителя партии введут должности трех сопредседателей.
РИА Новости 02:21
Хоккей

Панарин установил личный рекорд по голам в сезоне НХЛ

Чемпионат вчера в 19:48
Политика

Сурков допустил «обнуление» президентских сроков при новой Конституции

«Правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков», — обрисовал возможное развитие ситуации Сурков.
Телеканал 360° 01:57
Политика

Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

По вердикту суда, Российской Федерации надлежало выплатить акционерам ЮКОСа свыше $50 млрд.
RuNews24.ru 02:27
Здоровье

Минздрав Украины показал два мультфильма о коронавирусе

Министерство здравоохранения Украины разместило на своем сайте два мультфильма, которые рассказывают, что такое коронавирус и как снизить возможность заражения.
РИА Новости 01:52
Общество

В Нью-Дели жертвами беспорядков стали десять человек

RuNews24.ru вчера в 09:51
Культура

Показ модной коллекции дочери Кадырова прошел в Париже

Показ коллекции «Истрия Любви» Айшат Кадыровой прошел в рамках проекта «Русские сезоны» и 10-летия модного дома Firdaws, который она возглавляет.
Культуромания 02:54
Происшествия

Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину

Основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, арестован на два месяца.
BFM.ru 24 февраля в 05:50
Экономика

В России начнут выдавать кредиты по новым правилам

До конца 2020 году в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов.
REGNUM вчера в 01:01
Финансы

Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов

Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.
ТАСС вчера в 02:12
Общество

Умные колонки могут следить за своими владельцами

Гаджет не только умеет отвечать на голосовые команды и находить музыку под настроение, но и следит за своим хозяином.
Известия вчера в 20:08
Шоу-бизнес

«Самая красивая женщина в мире» сделала селфи топлес

Американская супермодель, признанная самой красивой женщиной в мире, сделала два откровенных селфи в перерывах между расслабляющими процедурами.
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Кино

Компания Lucasfilm презентовала новую эпоху «Звездных войн»

Новая эпоха получила название «Расцвет республики» (Star Wars: The High Republic). Известно, что сначала компания выпустит книги и комиксы.
Экономика сегодня вчера в 16:18
Политика

Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Lenta.ru вчера в 14:03
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