Политика
RT на русскомВ СНБО заявили о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что во время беспорядков в Новых Санжарах в посёлке были замечены профессиональные подстрекатели.
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с чего всё началось
По его словам, в акции участвовали «профессиональные подстрекатели», которые «к Санжарам не имеют никакого отношения», сообщает агентство «Укринформ».Пятый канал11:35
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Биатлон
Как в России отреагировали на обыски в стане сборной на ЧМ по биатлону
Полиция пришла к ним в гостиничные номера за несколько часов до старта эстафеты из-за подозрений, что Касперович, личный наставник Логинова, присутствовал на гонках по чужой аккредитации и может быть причастен к нарушению антидопинговых правил.
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Спорт
Большунов упал в полуфинале спринта на этапе «Ски Тура» в Тронхейме
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Авто
LADA Granta получила мощный мотор и подорожала
Оснащением Lada Granta новым мотором занимается компания «Супер-Авто», которая переоборудует стандартные комплектации с 1,6-литровым ДВС 21127 в 117-сильный агрегат.
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Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
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Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
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