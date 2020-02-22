с чего всё началось

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что во время беспорядков в Новых Санжарах в посёлке были замечены профессиональные подстрекатели.

В СНБО заявили о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах

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