Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу

Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
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с чего всё началось

В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу

Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новостивчера в 20:45

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В СПЧ предложили ввести для пожилых пропуска для прогулок и поездок на дачу

Известия01:23

Зампред СПЧ предложила ввести пропуска для прогулок и для поездок на дачу

Коммерсантъ00:58

Дачникам предложили выдавать спецпропуска для поездок «на картошку»

РЕН ТВвчера в 22:29

Российским пенсионерам предложили смягчить режим самоизоляции

Lenta.ruвчера в 22:52

Дополнительные пропуска на дачу предложили ввести в СПЧ

News.ruвчера в 22:13

На посевные работы: в СПЧ предложили спецпропуска для пожилых людей

ТК Звездавчера в 21:35

В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу

РИА Новостивчера в 20:45
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Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
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Общество

Попова выступила за продление режима самоизоляции в России

Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости вчера в 17:42
3,4K
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
5,2K
Общество

На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
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Здоровье

Глава Хакасии в прямом эфире: продление самоизоляции, депутатский демарш и «вирусный» скачок

Сайт РТС предлагает полную видеоверсию прямого эфира с главой Хакасии.
Республиканская Телевизионная Сеть вчера в 12:25
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
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Происшествия

В Алтайском крае выявили 215 заразившихся коронавирусом

Как сообщает сегодня, 25 апреля, оперативный штаб региона, повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника (Змеиногорский район), а всего за минувшие сутки, 24 апреля, в регионе зарегистрированно 63 новых случая SARS-CoV-2.
REGNUM 00:59
Экономика

Охрименко: Пособие по безработице на Украине – это вообще тайна

Формально фонд выплат по безработице формируется за счёт ЕСВ, но его на время карантина разрешили не платить, поэтому вообще непонятно, где они возьмут деньги.
Украина.ру вчера в 04:19
Общество

Переболевшая COVID-19 рассказала о днях в больнице

«Даже если болезнь протекает без осложнений, из медучреждения все равно быстро не выписаться», - отметила женщина, цитирует которую ngs55.ru.
Петербургский дневник 01:14
Здоровье

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 20 человек

По состоянию на 9:00 утра 25 апреля оперативный штаб подтвердил заражение коронавирусом еще 20 жителей Саратовской области.
АиФ Саратов 01:35
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Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
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Энергетика

Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ вчера в 10:53
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Политика

Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова

Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости вчера в 16:53
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Общество

СМИ назвали срок снятия карантина в России

Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер вчера в 04:04
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Экономика

Названа средняя зарплата в Москве на начало 2020 года

Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Наука

Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости вчера в 15:18
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Газета.Ru вчера в 11:22
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Кино

Вышел боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом

News.ru вчера в 04:42
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Здоровье

Пациентов психдиспансера в Тольятти заразила коронавирусом медсестра

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров требует привлечь к ответственности всех, кто допустил массовое заражение медиков и пациентов психоневрологического диспансера в Тольятти, говорится в сообщении оперштаба региона.
Интерфакс вчера в 14:37
10
Здоровье

Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса

Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия.
RT на русском вчера в 21:49
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Общество

Жители регионов смогут оформить рабочие пропуска только на 12 часов

Качанов добавил, что оформить пропуск можно будет через портал госуслуг.
Дождь вчера в 03:17
1,8K
Общество

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

В США в возрасте 52 лет скончался актер Дмитрий Дьяченко, известный по фильму "Запретная зона" (Chernobyl Diaries, 2012).
Газета.Ru 01:34
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
1,7K
Общество

Губернатор Нью-Йорка объяснил, откуда коронавирус попал в штат

В штат Нью-Йорк коронавирус пришел не из Китая, а был завезен из европейских стран, заявил губернатор штата Эндрю Куомо журналистам.
Интерфакс вчера в 23:21
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Общество

«Умершая» месяц назад жительница Эквадора пришла в сознание

РИА Новости вчера в 22:16
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
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Энергетика

Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью

Мелкие российские нефтяные компании рискуют лишиться возможности продавать добытую нефть, пишет Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 11:29
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Общество

Путин запретил продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания посетителей в них меньше 20 кв. м. Документ опубликован на портале правовой информации.
РБК вчера в 08:02
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
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