Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы.

с чего всё началось

Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

Экономика ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров. 16

Финансы Банк России снизил ключевую ставку на два шага Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага. 1,3K

Армия и оружие Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции Итальянская область Пьемонт нуждается в помощи российских военных специалистов в проведении дезинфекции, особенно в пансионатах для пожилых людей, поскольку угроза коронавируса нового типа сохраняется, сообщил РИА Новости асессор (министр областного правительства) по делам транспорта, инфраструктуры и гражданского строительства Марко Габузи.

Энергетика В Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. 4

Политика Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики. 28

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 115

Происшествия У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус «Повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе Алтайского края», — говорится в сообщении. 13

Политика Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. 23

Политика Саакашвили надел значок с флагом Украины в перевернутом виде Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пришел на встречу с фракцией «Слуга народа», прикрепив на пиджак значок с флагом Украины в перевернутом виде. 2

Наука Палеонтологи обнаружили останки позвонков древней акулы Палеонтологи описали позвонки и фрагменты чешуи птихода, найденные в 1996 году немецким студентом Куртом Опперманом у Сото-де-ла-Марина (Испания). 6

Общество В Минкомсвязи рассказали о графике вывозных рейсов на ближайшие дни 28 апреля в 15.00 по местному времени состоится вывозной рейс из Тель-Авива для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Шоу-бизнес Главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова неожиданно умерла Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова неожиданно умерла Случившееся стало абсолютным шоком для всех.

Футбол Алешандре рассказал, почему покинул «Спартак» Экс-футболист московского «Спартака» Паэс Лопес Алешандре пролил свет на свой уход из команды.