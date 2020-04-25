Общество
РИА НовостиВ СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
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с чего всё началось
Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы.РИА Новостивчера в 20:45
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Экономика
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета вчера в 06:46
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на два шага
Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Коммерсантъ вчера в 07:07
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на майские праздники
На майские праздники в столице ожидается сухая и солнечная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во время онлайн-конференции в "Московском комсомольце".
РИА Новости 02:12
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
Общество
Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США
Известия вчера в 21:53
Общество
В ГИБДД разъяснили правила передвижения между регионами
В Госавтоинспекции рассказали об условиях передвижения между регионами России в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.
Газета.Ru вчера в 19:16
Армия и оружие
Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции
Итальянская область Пьемонт нуждается в помощи российских военных специалистов в проведении дезинфекции, особенно в пансионатах для пожилых людей, поскольку угроза коронавируса нового типа сохраняется, сообщил РИА Новости асессор (министр областного правительства) по делам транспорта, инфраструктуры и гражданского строительства Марко Габузи.
РИА Новости вчера в 16:57
Хоккей
Гретцки и Овечкин сыграли благотворительный матч в хоккей
News.ru 23 апреля в 02:21
Энергетика
В Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного
Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
REGNUM вчера в 22:29
Музыка
У ведущего YouTube канала «Все нормально» Петра Баталова арестовали счета, а его близким угрожают физической расправой
У ведущего YouTube канала «Все нормально» Петра Баталова арестовали счета, а его близким угрожают физической расправой.
Эхо Москвы 03:00
Политика
Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова
Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости вчера в 16:53
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Происшествия
У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
«Повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе Алтайского края», — говорится в сообщении.
Известия 01:43
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
Политика
Саакашвили надел значок с флагом Украины в перевернутом виде
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пришел на встречу с фракцией «Слуга народа», прикрепив на пиджак значок с флагом Украины в перевернутом виде.
Известия вчера в 08:09
Общество
В Москве еще 287 пациентов вылечились от коронавируса
Российская газета вчера в 03:47
Здоровье
В Москве умер ещё 41 человек заражённый коронавирусом
В Москве умер ещё 41 человек заражённый коронавирусом.
Эхо Москвы 02:30
Наука
Палеонтологи обнаружили останки позвонков древней акулы
Палеонтологи описали позвонки и фрагменты чешуи птихода, найденные в 1996 году немецким студентом Куртом Опперманом у Сото-де-ла-Марина (Испания).
Pravda.Ru вчера в 15:44
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Коллективный иск к мэрии Москвы подали в начале апреля сторонники оппозиционного политика Дмитрия Гудкова.
РБК вчера в 16:52
Общество
В Минкомсвязи рассказали о графике вывозных рейсов на ближайшие дни
28 апреля в 15.00 по местному времени состоится вывозной рейс из Тель-Авива для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
Армия и оружие
Журналист NI назвал российский вертолет Ка-50 «летающим» танком
Российский вертолет Ка-50 Черная акула имеет тяжелое вооружение и крепкую броню, однако при этом остается невероятно маневренным, пишет обозреватель The National Interest (NI) Калеб Ларсен.
Политическая Экспертиза 23 апреля в 12:42
Здоровье
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
Здоровье
В Крыму зафиксированы 10 новых заболеваний коронавирусом, — Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сегодня сообщил, что в регионе зарегистрированы 10 новых заражений коронавирусной инфекцией.
Примечания 03:01
Шоу-бизнес
Главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова неожиданно умерла
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова неожиданно умерла Случившееся стало абсолютным шоком для всех.
Экспресс газета 03:37
Футбол
Алешандре рассказал, почему покинул «Спартак»
Экс-футболист московского «Спартака» Паэс Лопес Алешандре пролил свет на свой уход из команды.
ГЛАС.RU вчера в 07:38
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Энергетика
Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью
Мелкие российские нефтяные компании рискуют лишиться возможности продавать добытую нефть, пишет Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 11:29
Энергетика
США начали проверку падения цен на нефть WTI до отрицательных значений
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала проверку падения цен на американскую нефть WTI до отрицательных значений, которое случилось 20 апреля, сообщил Reuters комиссар регулятора Дэн Берковиц.
Forbes 03:16
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 20 человек
По состоянию на 9:00 утра 25 апреля оперативный штаб подтвердил заражение коронавирусом еще 20 жителей Саратовской области.
АиФ Саратов 01:35