Общество
РИА НовостиВ СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она подчеркнула, что для таких людей прогулки и физическая активность особенно важны.
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с чего всё началось
Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы.РИА Новостивчера в 20:45
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Общество
Депутат Госдумы Калашников рассказал о своем заражении коронавирусом
Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников в субботу, 25 апреля, сообщил, что у него двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом.
Известия 06:12
Футбол
Невилл: «Мы немного увлекаемся высокопарными разговорами о Санчо»
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что полузащитника "Боруссии" Джейдона Санчо рано причислять к топ-футболистам.
Soccer.ru 06:31
Общество
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах.
RT на русском 06:19
Здоровье
Доктор Мясников объяснил смысл вакцинации от коронавируса
Известный доктор Александр Мясников рассказал о необходимости всеобщей вакцинации.
Слово и Дело 05:59
Здоровье
Иван Белозерцев: «Пензенские больницы переполнены»
Губернатор Пензенской области провел прямой эфир в своем аккаунте во "Вконтакте", отвечая на вопросы по коронавирусу.
Stolica58.ru 04:08
Общество
Бельгия с 4 мая начинает поэтапную отмену карантина
В Бельгии коронавирусом заражены почти 45 тысяч человек.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Политика
Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru вчера в 08:56
Общество
Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
Ушла из жизни главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Русской медиа группы" Сергей Бунин.
Интерфакс 05:20
Общество
Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса
Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам.
Lenta.ru 05:05
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Происшествия
В Забайкалье задержали мужчину с SARS-CoV-2, рвавшегося на Сахалин
Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 апреля в Забайкалье выявлено 90 случаев заражения SARS-CoV-2, в 14 из них речь идёт о детях.
REGNUM 02:51
Музыка
Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»
По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Экономика
Кудрин призвал в 2020 году потратить «побольше» средств ФНБ
В этом году необходимо потратить «побольше» средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на фоне кризиса, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
Коммерсантъ 05:38
Общество
Около 60 человек заперли в хостеле в Москве после обнаружения коронавируса у одного из постояльцев
Постояльцы хостела, расположенного в торговом центре «Маяк» в московском районе Чертаново Центральное, находятся на карантине с начала апреля – тогда у одного из жильцов был подтвержден коронавирус, и люди получили постановление санитарного врача о запрете выходить на улицу.
Эхо Москвы 06:00
Общество
Число умерших с коронавирусом в Белоруссии достигло 67 человек
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 817, до 9,59 тысячи, это максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике, умерли 67 человек, следует из сообщения пресс-службы минздрава.
РИА Новости 05:41
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили самолет ВВС Бельгии над Балтийским морем
Два истребителя Су-27 поднимались для идентификации и сопровождения бельгийского военного самолета, сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.
РИА Новости 05:20
Общество
Жители регионов смогут оформить рабочие пропуска только на 12 часов
Качанов добавил, что оформить пропуск можно будет через портал госуслуг.
Дождь вчера в 03:17
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
Футбол
Чемпионат Нидерландов досрочно завершен из-за коронавируса
Футбольный сезон в Нидерландах официально завершен из-за пандемии коронавируса без определения чемпиона.
Газета.Ru вчера в 15:53
Здоровье
Минздрав озвучил препараты для лечения коронавируса у детей
Для лечения коронавируса у детей министерством здравоохранения было названо шесть препаратов.
ToDay News Ufa вчера в 13:12
Наука
Названы лучшие материалы для изготовления медицинских масок
Американские специалисты в ходе эксперимента определили, из каких материалов лучше всего изготавливать медицинские маски в домашних условиях.
iReactor 06:04
Общество
Попова назвала условие прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
РИА Новости вчера в 19:48
Здоровье
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
Политика
Три региона Италии попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом
Три итальянских региона направили России просьбы оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил российский посол в Италии Сергей Разов в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА «Россия сегодня».
Rambler News Service вчера в 11:50
Общество
В Ленобласти за сутки коронавирус подтвердился у 43 человек
В Ленинградской области зафиксировано 43 случая заражения (всего 658), в Санкт-Петербурге — 215 (всего 2926).
Ivbg.ru 06:17
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Общество
Музыканта Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге
Музыкант и певец Максим Леонидов задержан в Санкт-Петербурге за прогулку в закрытом парке.
Известия 06:34