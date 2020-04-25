Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы.

с чего всё началось

Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она подчеркнула, что для таких людей прогулки и физическая активность особенно важны.

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

Общество В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах.

Здоровье Иван Белозерцев: «Пензенские больницы переполнены» Губернатор Пензенской области провел прямой эфир в своем аккаунте во "Вконтакте", отвечая на вопросы по коронавирусу. 7

Общество Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам. 23

Происшествия В Забайкалье задержали мужчину с SARS-CoV-2, рвавшегося на Сахалин Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 апреля в Забайкалье выявлено 90 случаев заражения SARS-CoV-2, в 14 из них речь идёт о детях. 6

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 584

Общество Около 60 человек заперли в хостеле в Москве после обнаружения коронавируса у одного из постояльцев Постояльцы хостела, расположенного в торговом центре «Маяк» в московском районе Чертаново Центральное, находятся на карантине с начала апреля – тогда у одного из жильцов был подтвержден коронавирус, и люди получили постановление санитарного врача о запрете выходить на улицу.

Общество Число умерших с коронавирусом в Белоруссии достигло 67 человек Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 817, до 9,59 тысячи, это максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике, умерли 67 человек, следует из сообщения пресс-службы минздрава. 1

Футбол Чемпионат Нидерландов досрочно завершен из-за коронавируса Футбольный сезон в Нидерландах официально завершен из-за пандемии коронавируса без определения чемпиона.

Наука Названы лучшие материалы для изготовления медицинских масок Американские специалисты в ходе эксперимента определили, из каких материалов лучше всего изготавливать медицинские маски в домашних условиях. 26

Общество Попова назвала условие прекращения передачи коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку. 256

Политика Три региона Италии попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом Три итальянских региона направили России просьбы оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил российский посол в Италии Сергей Разов в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА «Россия сегодня». 147

Общество В Ленобласти за сутки коронавирус подтвердился у 43 человек В Ленинградской области зафиксировано 43 случая заражения (всего 658), в Санкт-Петербурге — 215 (всего 2926).