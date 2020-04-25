Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы.

с чего всё началось

Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она подчеркнула, что для таких людей прогулки и физическая активность особенно важны.

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

Политика Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины. 266

Энергетика Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель. 1,8K

Общество Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказал РИА Новости, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом. 767

Экономика Кудрин призвал не скупиться на трату средств из ФНБ в этом году Ранее, 19 апреля, глава Минфина отмечал, что даже при нынешних ценах на нефть средств ФНБ к концу 2020 года хватит для выполнения всех бюджетных обязательств вплоть до 2024 года. 118

Происшествия В Забайкалье задержали мужчину с SARS-CoV-2, рвавшегося на Сахалин Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 апреля в Забайкалье выявлено 90 случаев заражения SARS-CoV-2, в 14 из них речь идёт о детях. 7

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 1K

Общество Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью каналу «Россия 1». По словам экс-министра, мир переживает сейчас самый масштабный со времен Второй мировой войны кризис. 41

Футбол Сезон в Голландии завершён без определения чемпиона Из-за физической невозможно завершить сезон 2019/20 футбольные власти Голландии решили признать прерванный чемпионат в Эредивизие несостоявшимся и без определения чемпиона.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 198

Общество В Ярославской области от коронавируса умерла женщина За сутки к официальному списку больных добавилось 42 пациента, у которых анализ на коронавирус дал положительный результат. всего в Ярославской области вирусом заражено 305 человек. 122

Финансы Банк России снизил ключевую ставку на два шага Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага. 1,3K

Шоу-бизнес Джиган после лечения в клинике посвятил песню Самойловой Супруга скандального рэпера Джигана Оксана Самойлова пожаловалась в Instagram, что уже устала от самоизоляции и мечтает о прежней жизни. 5

Общество Попова заявила, что необходимо продлить режим самоизоляции Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас Россией пройдено два инкубационных периода коронавируса, лишь после третьего периода можно будет говорить о возврате к нормальной жизни. 3,6K