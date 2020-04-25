Общество
РИА НовостиВ СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она подчеркнула, что для таких людей прогулки и физическая активность особенно важны.
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с чего всё началось
Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы.РИА Новостивчера в 20:45
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Шоу-бизнес
Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США
Известия вчера в 21:53
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
Происшествия
Коронавирусом заразились заключенные колонии в Тульской области
Одиннадцать заключенных исправительной колонии №2 в Тульской области заразились коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:00
Энергетика
Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ
Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель.
Газета.Ru вчера в 03:06
Здоровье
Врачи назвали главное отличие аллергии от COVID-19
Поскольку на начальном этапе инфекция может протекать легко, ее часто путают с ОРВИ или сезонной аллергией.
Вести.Ru 06:46
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 из-за истребителей Бельгии у границы
Российские истребители Су-27 были подняты в небо для сопровождения бельгийских самолетов возле границы.
Lenta.ru 05:36
Общество
Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказал РИА Новости, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом.
РИА Новости 07:03
Экономика
Кудрин призвал не скупиться на трату средств из ФНБ в этом году
Ранее, 19 апреля, глава Минфина отмечал, что даже при нынешних ценах на нефть средств ФНБ к концу 2020 года хватит для выполнения всех бюджетных обязательств вплоть до 2024 года.
Известия 05:21
Общество
ВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от коронавируса
В настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения.
Lenta.ru 07:34
Общество
В Пензенской области выявлено 23 новых случая коронавируса
За сутки выявлено 23 новых случая, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина в своем телеграм-канале.
Пенза-взгляд 05:48
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 23 апреля в 14:37
Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
Происшествия
В Забайкалье задержали мужчину с SARS-CoV-2, рвавшегося на Сахалин
Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 апреля в Забайкалье выявлено 90 случаев заражения SARS-CoV-2, в 14 из них речь идёт о детях.
REGNUM 02:51
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
Общество
Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью каналу «Россия 1». По словам экс-министра, мир переживает сейчас самый масштабный со времен Второй мировой войны кризис.
Lenta.ru 07:50
Футбол
Сезон в Голландии завершён без определения чемпиона
Из-за физической невозможно завершить сезон 2019/20 футбольные власти Голландии решили признать прерванный чемпионат в Эредивизие несостоявшимся и без определения чемпиона.
Livescore.ru вчера в 17:27
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Общество
В Ярославской области от коронавируса умерла женщина
За сутки к официальному списку больных добавилось 42 пациента, у которых анализ на коронавирус дал положительный результат. всего в Ярославской области вирусом заражено 305 человек.
Московский Комсомолец Ярославль вчера в 04:43
Музыка
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на два шага
Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Коммерсантъ вчера в 07:07
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
Общество
Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае
Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Шоу-бизнес
Джиган после лечения в клинике посвятил песню Самойловой
Супруга скандального рэпера Джигана Оксана Самойлова пожаловалась в Instagram, что уже устала от самоизоляции и мечтает о прежней жизни.
ФАН 03:43
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах
RuNews24.ru 23 апреля в 03:48
Общество
В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию
РИА Новости 06:39
Общество
Попова заявила, что необходимо продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас Россией пройдено два инкубационных периода коронавируса, лишь после третьего периода можно будет говорить о возврате к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 13:44
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявлено 55 заболевших коронавирусом
В Пермском крае за последние сутки выявлено рекордное число заболевших: диагноз подтвержден у 55 человек.
Business Class (Пермь) 06:31