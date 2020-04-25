Общество
Газета.RuВ СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников
В Совете по правам человека при президенте РФ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников. По словам члена СПЧ Ирины Киркоры, парки и рекреационные зоны в столице можно открыть, но пускать туда только тех людей, у которых есть специальные пропуска.
Читать в источнике
Оценить2,3K
с чего всё началось
Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы.РИА Новостивчера в 20:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 09:52, Ашберн
Общество
Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
Интерфакс 08:57
Общество
ВОЗ выступила против «иммунных паспортов»
Всемирная организация здравоохранения выступила против введения так называемых "иммунных паспортов", говорится в заявлении на сайте ВОЗ.
РИА Новости 07:12
Культура
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Политика
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 09:28
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
Общество
В Роспотребназоре объяснили, как работать парикмахерским
Москва, 25 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Рекомендации по организации работы СТО, ателье, химчисток, салонов красоты и парикмахерских утвердил Роспотребназор.
REGNUM 07:10
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 Youth Edition получит уникальный дисплей
Китайская компания Xiaomi в преддверии презентации нового смартфона Mi 10 Youth Edition заявила, что в грядущем устройстве установлен уникальный AMOLED-дисплей от южнокорейского техногиганта Samsung с матрицей Pentile.
Актуальные Новости 07:40
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ вчера в 06:31
Здоровье
Глава брянского здравоохранения в роли санитара проверил госпиталь
Глава департамента сегодня был в роли санитара и работал наравне с остальными коллегами: носил воду и еду, помогал пациентам, поднимал грузы.
Маяк (Новозыбков) 09:18
Экономика
Утвержден список системообразующих организаций в строительстве и ЖКХ
Правительственная комиссия утвердила актуализированный перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ, сообщается на сайте Минстроя.
РИА Новости вчера в 10:13
Экономика
Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ
"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Общество
Лукашенко организовал субботник в Чернобыльской зоне
Вестник Кавказа 04:09
Общество
В России зарегистрировали 5966 новых случаев коронавируса за сутки
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 74 588 человек, 5966 случаев зарегистрировали за минувшие сутки.
ФАН 06:40
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали» в самоизоляции
Что происходит 08:16
Кино
В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия вчера в 08:50
Здоровье
В Петербурге от коронавируса умер врач
В петербургской больнице имени Боткина скончался врач Сергей Белошицкий с подтвержденным коронавирусом, сообщил «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости 03:15
Общество
Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru 02:42
Политика
Лавров прокомментировал нападки некоторых стран на ВОЗ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что видит в нападках на Всемирную организацию здравоохранения со стороны некоторых стран попытки оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры по борьбе с коронавирусом.
RT на русском 08:33
Игры
Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2
Опыт показал востребованность постапокалиптической истории, поэтому для следующего поколения PlayStation разрабатывается сиквел Horizon Zero Dawn.
ГЛАС.RU вчера в 10:44
Экономика
Греф: банки потеряют 160 млрд рублей из-за «кредитных каникул»
Москва, 25 апреля 2020, 12:28 — REGNUM Убытки российских банков из-за введения «кредитных каникул» продолжительностью полгода составят 160 млрд рублей.
REGNUM 05:28
Авто
Новый Volkswagen Jetta появится в России уже в мае
Седан Volkswagen Jetta нового поколения, российские спецификации которого стали известны прошлой осенью, доберется до дилеров уже в мае.
Автоновости дня 05:05
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
Общество
Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47