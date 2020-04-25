Общество

Газета.RuГазета.RuВ СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников

В Совете по правам человека при президенте РФ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников. По словам члена СПЧ Ирины Киркоры, парки и рекреационные зоны в столице можно открыть, но пускать туда только тех людей, у которых есть специальные пропуска.
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с чего всё началось

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новостивчера в 20:45

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Зампред СПЧ предложила ввести пропуска для прогулок и для поездок на дачу

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Общество

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

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Общество

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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

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В России зарегистрировали 5966 новых случаев коронавируса за сутки

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В Петербурге от коронавируса умер врач

В петербургской больнице имени Боткина скончался врач Сергей Белошицкий с подтвержденным коронавирусом, сообщил «Петербургский дневник».
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Общество

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Седан Volkswagen Jetta нового поколения, российские спецификации которого стали известны прошлой осенью, доберется до дилеров уже в мае.
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Уткин ответил на угрозы Соловьева

Газета.Ru вчера в 11:22
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