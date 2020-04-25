Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы.

с чего всё началось

В Совете по правам человека при президенте РФ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников. По словам члена СПЧ Ирины Киркоры, парки и рекреационные зоны в столице можно открыть, но пускать туда только тех людей, у которых есть специальные пропуска.

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников

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