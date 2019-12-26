Политика

Lenta.ruLenta.ruВ СПЧ раскритиковали идею сделать 31 декабря выходным

Председатель Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем.
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Валерий Фадеев
Я консерватор. В советское время был один выходной — 1 января, и ничего, работали. А теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше.
— Валерий Фадеев, российский журналистLenta.ru 21:13

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