Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРегиональные бюджеты ждет падение доходов

Аналитики S&P Global Ratings полагают, что российские региональные и местные органы власти (РМОВ) по итогам 2020 года могут столкнуться с самыми высокими за последние 20 лет показателями дефицита бюджетов.
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Пандемия и обвал цен на нефть приведут к рекордному дефициту региональных бюджетов

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S&P: дефициты бюджетов регионов РФ из-за COVID могут оказаться самыми высокими за 20 лет

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Региональные бюджеты ждет падение доходов

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S&P: бюджетный дефицит ожидает большинство регионов в РФ

ИА Красная Веснавчера в 14:12

В S&P прогнозируют максимальные за 20 лет дефициты бюджетов регионов РФ из-за пандемии

ТАССвчера в 12:39
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Политика

Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили

Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
РБК 03:32
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Армия и оружие

Китайский бомбардировщик-невидимка может выйти в свет уже в 2020 году

Издание сообщает, что уже предположительно в текущем году Поднебесная вполне может закончить разработку собственного малозаметного бомбардировщика Xian H-20.
Военное дело 05 мая в 09:45
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Технологии

Хакеры атаковали российские сайты на основе WordPress

С начала 2020 года число атак на российских пользователей сайтов на основе системы WordPress сильно выросло.
NewInform 03:21
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Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

RT на русском вчера в 03:55
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Происшествия

Истребитель МиГ-29 ВВС Индии потерпел крушение в Пенджабе

REGNUM 03:44
Экономика

ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБ.
РБК 04:02
Общество

Дуров назвал причины для отказа от переезда в США

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США.
Известия 03:20
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Экономика

Банки России не начали открывать счета удаленно

Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
Газета.Ru 03:31
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Единоборства

Тони Фергюсон сравнил Хабиба Нурмагомедова с убежавшей собакой

Кавказ Пост 01:27
Здоровье

Установлена связь между проявлениями COVID-19 и местом рождения

Установлено: заразиться коронавирусом дома практически невозможно Мясников раскрыл, при каких симптомах нужно вызывать скорую По мнению ученых, такая разница в ощущениях может быть опасной, поскольку состояние может дойти до критического за считаные часы.
Московский Комсомолец вчера в 16:17
4
Общество

В России за сутки выявлено 10 699 носителей коронавируса

Москва, 8 мая 2020, 10:38 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 10 699 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:38
4
Здоровье

Мясников назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую

Александр Мясников, озвучил первые симптомы, при которых нужно вызывать скорую. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:55
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Финансы

Курс рубля растет к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 8 мая, курс рубля растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:16
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Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
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Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
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Политика

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа

Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
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Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
275
Политика

Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости вчера в 15:44
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Общество

Назван правильный способ носить медицинскую маску весной

Теплая погода в мае и грозы с дождями привели к тому, что неправильное использование медицинских масок в таких условиях становится иногда опасным, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Аргументы и Факты вчера в 21:12
2
Общество

В Самарской области еще 81 человек заболел коронавирусом

Сегодня, 6 мая, в Самарской области выявлен 81 новый случай заболевания коронавирусом, передает региональный оперштаб.
Волжская коммуна 06 мая в 03:52
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Кино

Сценарист «Ривердейла» рассказал о финале 4 сезона

Popcornnews.ru вчера в 05:00
Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы вчера в 10:06
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Футбол

Матич: «Если вы проиграли, лучше не попадайтесь Моуринью на глаза»

Жозе Моуринью: "Не могу сказать, что в моей карьере встречались игроки лучше Матича" Матич перешёл в "МЮ" из "Челси" в 2017 году.
Sport.ru 01:58
Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
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Здоровье

Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России

Россия может избежать взрывного пика распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Валерий Безносенко.
РИА Новости 02:36
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Футбол

Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом

Владелец «Спартака» Леонид Федун оказался в больнице из-за коронавируса. Соответствующая информация появилась на официальном сайте клуба.
Vprognoze.ru вчера в 07:23
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Общество

В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5846, Подмосковье - 918, Санкт-Петербурге - 375, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
РИА Новости 03:34
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Общество

Финляндия не откроет границы для россиян до 14 июня

Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 июня, сообщают в пресс-службе Пограничной охраны страны.
Peterburg2.ru вчера в 09:43
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Общество

В Подмосковье продлили режим ограничений

Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
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