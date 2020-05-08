Экономика
КоммерсантъРегиональные бюджеты ждет падение доходов
Аналитики S&P Global Ratings полагают, что российские региональные и местные органы власти (РМОВ) по итогам 2020 года могут столкнуться с самыми высокими за последние 20 лет показателями дефицита бюджетов.
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Пандемия и обвал цен на нефть приведут к рекордному дефициту региональных бюджетов
Эхо Москвывчера в 19:06
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Политика
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
РБК 03:32
Армия и оружие
Китайский бомбардировщик-невидимка может выйти в свет уже в 2020 году
Издание сообщает, что уже предположительно в текущем году Поднебесная вполне может закончить разработку собственного малозаметного бомбардировщика Xian H-20.
Военное дело 05 мая в 09:45
Технологии
Хакеры атаковали российские сайты на основе WordPress
С начала 2020 года число атак на российских пользователей сайтов на основе системы WordPress сильно выросло.
NewInform 03:21
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском вчера в 03:55
Экономика
ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»
Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБ.
РБК 04:02
Общество
Дуров назвал причины для отказа от переезда в США
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США.
Известия 03:20
Экономика
Банки России не начали открывать счета удаленно
Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
Газета.Ru 03:31
Здоровье
Установлена связь между проявлениями COVID-19 и местом рождения
Установлено: заразиться коронавирусом дома практически невозможно Мясников раскрыл, при каких симптомах нужно вызывать скорую По мнению ученых, такая разница в ощущениях может быть опасной, поскольку состояние может дойти до критического за считаные часы.
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Общество
В России за сутки выявлено 10 699 носителей коронавируса
Москва, 8 мая 2020, 10:38 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 10 699 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:38
Здоровье
Мясников назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую
Александр Мясников, озвучил первые симптомы, при которых нужно вызывать скорую. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:55
Финансы
Курс рубля растет к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 8 мая, курс рубля растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:16
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Политика
Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа
Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Политика
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости вчера в 15:44
Общество
Назван правильный способ носить медицинскую маску весной
Теплая погода в мае и грозы с дождями привели к тому, что неправильное использование медицинских масок в таких условиях становится иногда опасным, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Аргументы и Факты вчера в 21:12
Общество
В Самарской области еще 81 человек заболел коронавирусом
Сегодня, 6 мая, в Самарской области выявлен 81 новый случай заболевания коронавирусом, передает региональный оперштаб.
Волжская коммуна 06 мая в 03:52
Кино
Сценарист «Ривердейла» рассказал о финале 4 сезона
Popcornnews.ru вчера в 05:00
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы вчера в 10:06
Футбол
Матич: «Если вы проиграли, лучше не попадайтесь Моуринью на глаза»
Жозе Моуринью: "Не могу сказать, что в моей карьере встречались игроки лучше Матича" Матич перешёл в "МЮ" из "Челси" в 2017 году.
Sport.ru 01:58
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Здоровье
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Россия может избежать взрывного пика распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Валерий Безносенко.
РИА Новости 02:36
Футбол
Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом
Владелец «Спартака» Леонид Федун оказался в больнице из-за коронавируса. Соответствующая информация появилась на официальном сайте клуба.
Vprognoze.ru вчера в 07:23
Общество
В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5846, Подмосковье - 918, Санкт-Петербурге - 375, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
РИА Новости 03:34
Общество
Финляндия не откроет границы для россиян до 14 июня
Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 июня, сообщают в пресс-службе Пограничной охраны страны.
Peterburg2.ru вчера в 09:43
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42