Экономика
ТАССВ СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению
Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском 22:39
Здоровье
Названы продукты для похудения и уменьшения целлюлита
Evo-rus.com 14:39
Общество
Собянин: Ресторанный бизнес в Москве восстановился на 65%
После снятия ограничений ресторанный бизнес в столице заработал на 65 процентов от того уровня, который был до пандемии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 02:47
Общество
Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда
Отдельным указом звание Герой Труда присвоены главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу 52-й московской больницы Марьяне Лысенко, а также Марине Бахолдиной, главврачу Покровской больницы в Петербурге, Юлии Гаревской, главврачу нижегородской больницы №29, Ирине Коваль, врачу центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области.
ТВ Центр 04:52
Политика
Путин оценил изменения в России за последние 20 лет
Президент РФ Владимир Путин уверен, что Россия кардинально изменилась за последние 20 лет.
ТАСС 06:30
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
Автоспорт
Ферстаппен заявил, что Квят на «Мерседесе» не стал бы чемпионом
Спорт-Экспресс 23:21
Футбол
Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 12:41
Космос
Российский «Спектр-РГ» построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба
Вести.Ru вчера в 09:15
Происшествия
Жительница Астрахани призналась в убийстве 12-летнего сына
Говорит Москва 07:48
Происшествия
В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля
Столкновение четырех автомобилей произошло в воскресенье на 43-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области.
ТАСС 03:12
Общество
Коронавирус выявили в двух новых территориях Кузбасса
По данным управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, за минувшие сутки в Кузбассе выявили 75 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе по одному в Юргинском МО и Яйском МР, где ранее COVID-19 не был зарегистрирован.
Газета Кемерова 04:38
Космос
Инопланетяне и феерическое зрелище: космический репортаж «Вестей в субботу»
Одни волны накладываются на другие, — вспоминает Сергей Крикалев, космонавт, Герой СССР, исполнительный директор гокорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам.
Вести.Ru вчера в 15:09
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
ТАСС 10:47
Армия и оружие
В Японии нашли неизвестную подводную лодку
В районе территориальных вод Японии заметили неизвестную подводную лодку.
Росбалт вчера в 14:47
Футбол
«Аталанта» разгромила «Сассуоло» в матче Серии А
В рамках 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» принимала «Сассуоло». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
Metaratings 15:44
Экономика
Сотовые сети не удержали выручку
Выручка российских сотовых операторов по итогам 2020 года может сократиться на 9 – 11%, говорится в отчете Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ 17:59
Политика
Шварценеггер назвал Трампа «абсолютным идиотом» за отказ носить маску
Киноактёр и бывший глава «Золотого штата» пошёл ещё дальше и назвал Трампа «абсолютным идиотом» за отказ надеть защитный аксессуар.
HotGeo 19 июня в 06:03
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском 06:59
Общество
Подростков из TikTok назвали причиной низкой явки на митинг Трампа
Митинг действующего американского главы Дональда Трампа перед выборами в Оклахоме набрал меньше людей, чем предполагали организаторы, из-за подростков из социальной сети TikTok и фанатов музыкального жанра K-pop.
Комсомольская правда 11:02
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия 21:14
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал, чем грозит Украине удар по Новороссийску
База российского флота в Новороссийске надёжно прикрыта средствами ПВО и авиацией, попытки нанести удар по ней приведут Украину к геополитической катастрофе.
News.ru 05:17
Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия 15:58
Политика
ДНР открывает границы с Украиной: КПВВ возобновляют свою работу
Донецкая Народная Республика открывает пункты пропуска с Украиной 22 июня. С 25 июня начнется пропуск людей с Украины в ДНР.
Новостной фронт 07:40
Общество
Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении
Залог размером 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены.
РБК вчера в 07:07
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38