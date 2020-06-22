Экономика
ТАССВ СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению
Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.
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Хоккей
НХЛ не собирается переносить открытие тренировочных лагерей
НХЛ не планирует переносить открытие тренировочных лагерей, несмотря на 11 новых случаев заражения коронавирусом среди игроков.
Metaratings 17:10
Кино
Еж, Косуля и Барсук. В мультфильме «Ну, погоди» появились новые герои
Территория новостей 18 июня в 04:24
Общество
Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда».
Lenta.ru 17:34
Происшествия
Парень блогерши Тропицель рассказал, как она погибла
Ранее в инстаграме девушки появились сообщения о ее смерти. По словам подписчиков, Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали.
РИА Новости 17:39
Политика
Вучич объявил о победе правящей партии на выборах в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе его Сербской прогрессивной партии (СПП) на парламентских выборах.
Коммерсантъ 16:37
Общество
Число жертв коронавируса в Бразилии приблизилось к 50 тыс. человек
Число летальных случаев среди пациентов с выявленным коронавирусом в Бразилии приблизилось к 50 тыс. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики, опубликованные вечером в субботу, 20 июня.
Известия вчера в 19:26
Культура
Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры
Актер Федор Добронравов заявил, что просто устал, так как проработал в Театре Сатиры 16 лет.
Rambler News Service 07:42
Хоккей
Бирюков: «Буран» не имеет твёрдой уверенности в светлом будущем
Не буду говорить, что клуб на грани выживания, но «Буран» всё-таки не имеет твёрдой уверенности в светлом будущем.
Чемпионат 10:54
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
Общество
В США заменят название эскимо из-за толерантности
Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru вчера в 03:25
Финансы
ЦБ рекордно снизил ключевую ставку
Центробанк рекордно снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru 19 июня в 06:48
Происшествия
Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство
Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru 16:29
Армия и оружие
Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным
«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
REGNUM 02:03
Единоборства
Тактаров прокомментировал поражение Волкова от Блейдса
Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился впечатлениями от поражения Александра Волкова в противостоянии с Кёртисом Блейдсом, намекнув, что россиянину необходимо сменить команду.
Чемпионат 02:47
Футбол
«Локомотив» уволил стюарда, ударившего журналиста
Ранее сообщалось, что стюард позволил себе ударить журналиста по лицу.
Евро-футбол.ру 10:41
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Футбол
«Интер» обыграл «Сампдорию» в Серии А
«Интер» на своем поле в 25-м туре итальянской Серии А нанес поражение «Сампдории».
Bookmaker-ratings.ru 18:19
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Футбол
«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» со счётом 6:0
Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась победой хозяев со счётом 6:0. Голы в составе «Сельты» на счету Джейсона Мурильо, Яго Аспаса, Нолито, Санти Мины и Рафиньи, оформившего дубль.
Чемпионат 09:52
Экономика
В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний
Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%.
Российская газета 17:10
Футбол
РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом
РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
BFM.ru 12:48
Игры
Выход Cyberpunk 2077 снова отложен. Релиз перенесли на ноябрь
Bookmaker-ratings.ru 18 июня в 15:52
Игры
Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом
Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
The GEEK 19 июня в 06:02
Авто
Купе-кроссовер Mazda CX-4 оказался в два раза популярнее Mazda CX-5
Новые автомобили 00:37
Общество
Кадыров объявил об отмене режима самоизоляции в Чечне
С понедельника, 22 июня, в Чечне отменяются режим самоизоляции и ограничения на передвижения внутри региона.
Коммерсантъ 14:50
Армия и оружие
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
РИА Новости вчера в 07:51
Политика
В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне
О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
РБК 19 июня в 22:09
Технологии
В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС
Один из геймеров, играющий в Minecraft под ником Janisko, сумел дополнить контент точной копией Чернобыльской АЭС.
Goroday.ru 17:31