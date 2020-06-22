Экономика
ТАССВ СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению
Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.
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Общество
Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда».
Lenta.ru 17:34
Технологии
Энтузиаст потратил 2 года на воссоздание в Minecraft Чернобыльской АЭС
Финальная версия карты, по словам энтузиаста, будет закончена к 2023 году.
ИА Красная Весна 14:13
Общество
В Чечне отменили режим самоизоляции и разрешили движение машин
В Чеченской Республике c 22 июня отменили режим самоизоляции для граждан, а также разрешили им передвигаться на автомобилях.
Российская газета 15:23
Происшествия
Парень блогерши Тропицель рассказал, как она погибла
Ранее в инстаграме девушки появились сообщения о ее смерти. По словам подписчиков, Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали.
РИА Новости 17:39
Политика
Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния
Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
Российская газета 07:44
Футбол
«Краснодар» и «Динамо» сыграют в июле
Матч клубов «Краснодар» и «Динамо» решением исполкома РФС перенесён на 19 июля.
Sportssmi.ru 07:45
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
Политика
Путин оценил несправедливость при выходе республик из состава СССР
Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день политическая обстановка в стране спокойная, но стоят вопросы закрепления суверенитета страны.
ИА Красная Весна 15:16
Политика
Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию
Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
Rambler News Service 08:14
Политика
Беглый украинский олигарх нашел способ посадить Порошенко
В декабре прошлого года украинского олигарха Александра Онищенко арестовали за три дня до встречи с адвокатом Дональда Трампа мистером Джулиани.
НТВ 10:29
Футбол
«Локомотив» победил в неполном составе
Без фанатов и Рифата Жемалетдинова В воскресенье в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» провел первый официальный матч под руководством Марко Николича, который недавно был назначен на пост главного тренера вместо Юрия Семина.
Коммерсантъ 15:03
Кино
Фильм «Цой» Алексея Учителя представят на Каннском кинорынке
Более 10 российских кинокомпаний примут участие в Каннском кинорынке March du Film. Об этом сообщает пресс-служба компании.
78.ru 19 июня в 05:31
Происшествия
В МЧС назвали объём разлившегося топлива на электростанции в Якутии
RT на русском 15:45
Космос
Частные инвесторы из РФ вложатся в разработку сверхлегкой ракеты
Компания частных инвесторов из России намерена создать сверхлегкую ракету-носитель.
Сделано в России 19 июня в 05:15
Политика
Зеленский пригрозил Ирану международными судами за сбитый самолет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном своих обязательств, связанных с делом о сбитом в начале 2020 года под Тегераном самолете авиакомпании МАУ.
Известия 17:12
Авто
Седан Aurus Senat появился в Азербайджане
В сети появились фотографии премиум-седана Aurus Senat с азербайджанскими номерами. Снимки опубликовали в Инстаграм-аккаунте carsinbaku.
За рулем Кубань 03:24
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Футбол
Арсенал (Тула) — Спартак 2:3
Свободная Пресса вчера в 11:32
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о разводе с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах расставания с Брэдом Питтом в ходе интервью журналу «Vogue».
Культуромания вчера в 03:23
Наука
Риск смерти от коронавируса увеличивает высокий уровень кортизола
Специалисты выяснили, что уровни кортизола – это маркеры тяжести заболевания.
Evo-rus.com 19 июня в 07:58
Единоборства
В турнире UFC Волков проиграл Блэйдсу
Главный турнир UFC (Ultimate Fighting Championship) в июне между российским бойцом Александром Волковым и американским бойцом Кёртисом Блэйдсом 21 июня закончился победой последнего.
ИА Красная Весна 15:07
Игры
Фанат показал финальную версию ремастера Diablo II на Unreal Engine 4
Srnsk вчера в 19:50
Технологии
Дуров осудил Apple и Google за огромные налоги с продаж приложений
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил американские компании Apple и Google из-за высоких налогов на цифровые товары.
iReactor вчера в 04:56
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач считает, что незамедлительно следует обращаться к медикам, когда головная боль становится более сильной при кашле или изменении положения тела.
Evo-rus.com 02:11
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини
Трехлетняя дочь Мия появилась в совместном браке. Певица снята со спины на пляже на Мальдивских островах, она в бикини.
Телеканал 360° 17:29