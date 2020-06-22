Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.

В СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению

Общество Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда». 132

Происшествия Парень блогерши Тропицель рассказал, как она погибла Ранее в инстаграме девушки появились сообщения о ее смерти. По словам подписчиков, Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали. 9

Происшествия Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону. 552

Политика Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль. 52

Политика Беглый украинский олигарх нашел способ посадить Порошенко В декабре прошлого года украинского олигарха Александра Онищенко арестовали за три дня до встречи с адвокатом Дональда Трампа мистером Джулиани.

Футбол «Локомотив» победил в неполном составе Без фанатов и Рифата Жемалетдинова В воскресенье в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» провел первый официальный матч под руководством Марко Николича, который недавно был назначен на пост главного тренера вместо Юрия Семина.

Политика Зеленский пригрозил Ирану международными судами за сбитый самолет Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном своих обязательств, связанных с делом о сбитом в начале 2020 года под Тегераном самолете авиакомпании МАУ. 1

Авто Седан Aurus Senat появился в Азербайджане В сети появились фотографии премиум-седана Aurus Senat с азербайджанскими номерами. Снимки опубликовали в Инстаграм-аккаунте carsinbaku. 29

Единоборства В турнире UFC Волков проиграл Блэйдсу Главный турнир UFC (Ultimate Fighting Championship) в июне между российским бойцом Александром Волковым и американским бойцом Кёртисом Блэйдсом 21 июня закончился победой последнего. 11

Здоровье Мясников назвал опасные симптомы при головной боли Врач считает, что незамедлительно следует обращаться к медикам, когда головная боль становится более сильной при кашле или изменении положения тела. 104