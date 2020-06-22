Экономика
ТАССВ СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению
Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.
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Футбол
Смолов прокомментировал крупную победу «Сельты» над «Алавесом»
Форвард «Сельты» Фёдор Смолов поздравил одноклубников с крупной победой над «Алавесом» (6:0) в 30-м туре Примеры.
Metaratings 14:25
Игры
10 причин полюбить или возненавидеть The Last of Us Part II
Чемпионат вчера в 05:20
Здоровье
Простой популярный продукт поможет снизить сахар в крови
Медики считают, что яблоки позволяют контролировать уровень сахара в крови людей, но для этого фрукт лучше всего включать в рацион регулярно.
ToDay News Ufa 12:35
Общество
В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады.
РБК 19 июня в 23:53
Культура
Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры
Актер Федор Добронравов заявил, что просто устал, так как проработал в Театре Сатиры 16 лет.
Rambler News Service 07:42
Спорт
Nix сгорел от игры Dendi в матчмейкинге: «Он так любит этот мид, что просто с него не уходит»
Капитан HellRaisers Александр Nix Левин высказался об игре Данила Dendi Ишутина в рейтинговых играх Dota 2. Он удивился, почему Ишутин не может помочь команде на нижней линии, а находится только на миде.
CyberSport.ru 15:00
Общество
Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда».
Lenta.ru 17:34
Общество
Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии
Президент России Владимир Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:14
Общество
Читинские больницы возвращаются в прежний режим работы
Читинские больницы постепенно возвращаются в обычный режим работы, об этом 21 июня в эфире ГТРК Чита рассказала министр здравоохранения Забайкалья Анна Шангина.
ZAB.RU 07:05
Игры
Создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные
Разработчиками компании Geod Studio был создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные.
Ferra вчера в 08:55
Футбол
Карпин отреагировал на перенос матча «Краснодара» и «Динамо»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение исполкома РФС отложить проведение матча 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо» с 21 июня на 19 июля.
РБК 09:38
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
Общество
Пять тысяч зараженных и стабильные 2-3 смерти: как Новосибирск переживает последние дни самоизоляции
Наступила новая рабочая неделя, которую мы, увы, проведём в самоизоляции.
НГС 20:00
Музыка
Боб Дилан выпустил первый оригинальный альбом за восемь лет
ИА InterMedia 19 июня в 05:08
Технологии
Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
Как обезопасить себя и свой гаджет в жару, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech mail.ru Дмитрий Рябинин.
РИА Новости 19:10
Экономика
Проекты ТОР привлекут в Еврейскую АО более 17 млрд рублей к 2025 году
Резиденты территории опережающего развития "Амуро-Хинганская" в Еврейской автономной области реализуют проекты на сумму более 17 млрд рублей в ближайшие четыре года.
ТАСС 19 июня в 00:48
Политика
ЦТАК: В КНДР готовят листовки для распространения в Южной Корее
Российская газета 19 июня в 20:44
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com 04:33
Футбол
«Ливерпуль» потерял очки в дерби с «Эвертоном»
«Ливерпуль» потерял очки в третий раз в сезоне. Красные после 30 туров имеют в активе 83 очка и продолжают уверенно лидировать в чемпионате.
Lenta.ru 15:52
Происшествия
На American Airlines подали в суд за расовую дискриминацию
Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News.
Вести.Ru 13:02
Авто
С 1 июля российских водителей ждет три нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Нократ вчера в 00:13
Футбол
«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и возглавил таблицу Примеры
Футболисты мадридского «Реала» на выезде обыграли «Реал Сосьедад» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
РБК 19:55
Культура
Концерт на Мамаевом кургане покажут в прямом эфире
Культуромания вчера в 03:10