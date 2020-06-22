Экономика

ТАССТАССВ СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению

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Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.
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