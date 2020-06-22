Экономика

ТАССТАССВ СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению

Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.
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В СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению

ТАСС17:11

Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития РФ

ПРАЙМ17:15
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Армия и оружие

США готовят к отправке на Украину противотанковые комплексы Javelin

Московский Комсомолец 16:51
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Экономика

В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний

Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%.
Российская газета 17:10
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Общество

20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

В Москве за прошедшие стуки скончались 20 человек с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 17:07
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Происшествия

Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии

Утечка топлива из емкости произошла на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии.
Известия 16:20
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Общество

Актера Михаила Ефремова вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»

REGNUM 12:46
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Игры

Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом

Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
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Происшествия

Умер устроивший стрельбу по сотрудникам полиции в Москве

Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве скончался, сообщила «РИА Новости» представитель столичного управления СКР Юлия Иванова.
Коммерсантъ 10:41
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Наука

Выявлен способствующий развитию рака горла фактор

Исследование продемонстрировало, что у 100 с лишним добровольцев в горле развились опухоли.
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
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Путешествия

Курорты Краснодарского края снова принимают гостей

Спрос на отдых в Краснодарском крае в этом году вырос из-за сложности посещения заграничных курортов.
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
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Происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости 16:26
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Политика

Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии

Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александр Вучич, с результатом 63,4% побеждает на парламентских выборах в стране.
Известия 16:11
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости 07:19
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Автоспорт

Макс Ферстаппен: Квят не станет чемпионом на машине Mercedes

60% гонщиков современной Формулы 1 способны выиграть чемпионат на машине Mercedes.
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Теннис

Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов

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У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»

Известия 15:58
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Футбол

Матч «Краснодара» и «Динамо» перенесён из-за коронавируса

Отмечается, что матч перенесён на 19 июля из-за коронавируса в составе «Динамо».
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Футбол

«Ливерпуль» потерял очки в дерби с «Эвертоном»

«Ливерпуль» потерял очки в третий раз в сезоне. Красные после 30 туров имеют в активе 83 очка и продолжают уверенно лидировать в чемпионате.
Lenta.ru 15:52
Общество

Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»

Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости вчера в 03:23
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В ЦСКА ответили на слова Селюка, который обвинил Гончаренко в расизме

В московском ЦСКА ответили на слова агента Дмитрия Селюка, который обвинил наставника красно-синих Виктора Гончаренко в расизме.
Газета.Ru 16:28
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Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
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Общество

Опубликованы фото кольцеобразного солнечного затмения

Пользователи Twitter начали размещать снимки кольцеобразного солнечного затмения, которое сегодня можно было наблюдать во многих странах.
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Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
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Происшествия

В Норильске полиция пресекла массовую драку

Массовая драка произошла в субботу вечером в Норильске, передает «Интерфакс». По данным полиции, ссора произошла на бытовой почве.
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Минпромторг предоставил россиянам скидки от 10 до 25% на покупку авто

Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
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Счётная палата Российской Федерации
Высший постоянно действующий орган внешнего государственного контроля (аудита) Российской Федерации, образуемый в порядке, установленном действующим законодательством страны, и подотчётный Федеральному Собранию.
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