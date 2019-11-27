Общество

Life.ruLife.ruПутин приехал проститься с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербургский государственный университет на церемонию прощания с президентом вуза Людмилой Вербицкой. Глава государства принял участие в гражданской панихиде, которая прошла в здании Двенадцати коллегий.
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Николай Кропачев
Вербицкая спасла университет. В начале 90-х он мог распасться, его могло не стать. Не было денег, чтобы платить за электричество и тепло, чтобы платить зарплату. Не было ничего. Университет требовал стержня. И таким стержнем стала Вербицкая.
— Николай Кропачев, юристПарламентская газета 10:30

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Советский и российский лингвист-русист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, его ректор в 1994-2008 годах и затем президент. Почетный президент Российской академии образования, в 2013-2018 годах - президент Российской академии образования, академик РАО. Доктор филологических наук, профессор.
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