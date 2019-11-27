Вербицкая спасла университет. В начале 90-х он мог распасться, его могло не стать. Не было денег, чтобы платить за электричество и тепло, чтобы платить зарплату. Не было ничего. Университет требовал стержня. И таким стержнем стала Вербицкая.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербургский государственный университет на церемонию прощания с президентом вуза Людмилой Вербицкой. Глава государства принял участие в гражданской панихиде, которая прошла в здании Двенадцати коллегий.

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Здоровье Статус национальных медцентров получат еще 12 клиник Статус НМИЦ медицинской реабилитации может получить Лечебно-реабилитационный центр Минздрава РФ, профильным собирается стать Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России, на получение федерального статуса по профилю «онкология» претендует Ростовский научно-исследовательский онкологический институт.

Политика Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.

Общество В Госдуме предложили сократить новогодние праздники Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Политика Apple сделала Крым российским в приложении «Погода» Американская корпорация Apple устранила ошибку в своем приложении «Погода»: теперь Крым и Севастополь отображаются как российская территория, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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Авто АвтоВАЗ планирует выпускать автомобили в индивидуальных комплектациях Клиент в дилерском центре выбрав автомобиль в базовой комплектации сможет дополнить его любыми опциями на свой вкус.

Политика Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Общество В Роскачестве назвали лучшее вино страны Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».

Политика Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.

Политика ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов Страны-члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.

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