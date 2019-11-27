Общество
Life.ruПутин приехал проститься с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербургский государственный университет на церемонию прощания с президентом вуза Людмилой Вербицкой. Глава государства принял участие в гражданской панихиде, которая прошла в здании Двенадцати коллегий.
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Вербицкая спасла университет. В начале 90-х он мог распасться, его могло не стать. Не было денег, чтобы платить за электричество и тепло, чтобы платить зарплату. Не было ничего. Университет требовал стержня. И таким стержнем стала Вербицкая.
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Общество
«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции
Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
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Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
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Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
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Виктория Боня улетела отмечать 40-летие на Мальдивы
Виктория Боня привыкла следовать своим желаниям, а в преддверии 40-летия ей захотелось отправиться на Мальдивы.
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
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Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Здоровье
Статус национальных медцентров получат еще 12 клиник
Статус НМИЦ медицинской реабилитации может получить Лечебно-реабилитационный центр Минздрава РФ, профильным собирается стать Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России, на получение федерального статуса по профилю «онкология» претендует Ростовский научно-исследовательский онкологический институт.
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На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских фильма
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Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
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Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Здоровье
Диетолог напомнила о разном влиянии чая на здоровье
Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о разном влиянии чая на здоровье людей.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние праздники
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свой четверной прыжок на тренировке.
Политика
Apple сделала Крым российским в приложении «Погода»
Американская корпорация Apple устранила ошибку в своем приложении «Погода»: теперь Крым и Севастополь отображаются как российская территория, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Политика
На Украине задержали бизнесмена Альперина
Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.
Авто
АвтоВАЗ планирует выпускать автомобили в индивидуальных комплектациях
Клиент в дилерском центре выбрав автомобиль в базовой комплектации сможет дополнить его любыми опциями на свой вкус.
Политика
Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными
Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
Общество
В Роскачестве назвали лучшее вино страны
Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Политика
Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму
Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
Здоровье
Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста
Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Политика
ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов
Страны-члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.
Общество
У дочери заместителя Рогозина нашли недвижимость в США
Дочь первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича Диана стала владелицей земельного участка в городе Беллеэр-Бич (штат Флорида, США) в 2011 году, когда ей было 14 лет.
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Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
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Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.