Гражданская панихида по президенту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетному президенту Российской академии образования Людмиле Вербицкой, скончавшейся на 84-м году жизни, прошла в четверг, 27 ноября, в актовом зале вуза.

В СПбГУ простились с Людмилой Вербицкой

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