Общество
ИзвестияВ СПбГУ простились с Людмилой Вербицкой
Гражданская панихида по президенту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетному президенту Российской академии образования Людмиле Вербицкой, скончавшейся на 84-м году жизни, прошла в четверг, 27 ноября, в актовом зале вуза.
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Армия и оружие
Польские пилоты хотят летать на МиГ-29
Летчики отказываются летать на других самолетах.
Политика
Путин осмотрел подлодки и суда на «Адмиралтейских верфях»
В рамах рабочей поездки в Петербург президент Владимир Путин посетил судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» и осмотрел продукцию предприятия — новейшие корабли и суда военного и гражданского назначения.
Наука
Роботов научили сотрудничать для решения общей задачи
Американские исследователи создали роботизированные сети, которые могут работать независимо друг от друга, решая общую задачу.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Общество
«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции
Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
Футбол
«Зенит» примет «Лион» в решающем матче Лиги чемпионов
Петербургский «Зенит»в среду, 27 ноября, проведет на «Газпром Арене» матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом».
Происшествия
Суд вернул дело участника акции 27 июля Раджабова в прокуратуру
Тверской районный суд Москвы вернул уголовное дело фигуранта «дела 27 июля» Самариддина Раджабова в прокуратуру.
Здоровье
Диетолог напомнила о разном влиянии чая на здоровье
Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о разном влиянии чая на здоровье людей.
Наука
Извлечение воспоминаний и кетамин снизили желание выпить пива
Британские ученые выяснили, что извлечение воспоминаний о потреблении алкоголя и дальнейшая блокировка задействованных в процессе рецепторов с помощью кетамина могут снизить желание выпить.
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок
Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигает 15,6% от всех проданных пачек, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют результаты исследования Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет.
Общество
Путин рассказал о влиянии тренера по дзюдо Рахлина на его судьбу
Президент России Владимир Путин в фильме "Тренер" рассказал о влиянии его первого тренера по самбо и дзюдо Анатолия Рахлина на его судьбу, как пишет РИА "Новости".
Политика
На Украине появился омбудсмен по защите государственного языка
Должность языкового омбудсмена на Украине предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Технологии
Valve снимает с производства Steam Controller
Компания Valve объявила о снятии с производства Steam Controller. Последние устройства распродаются по 5 долларов.
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.
Общество
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.
Авто
Названы самые надежные кроссоверы на рынке Германии
Происшествия
Основатель расследовательской группы CIT сообщил о нападении на него
В Москве неизвестные напали на основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева и облили его зеленкой.
Общество
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
Политика
Apple сделала Крым российским в приложении «Погода»
Американская корпорация Apple устранила ошибку в своем приложении «Погода»: теперь Крым и Севастополь отображаются как российская территория, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Транспорт
Названа стоимость проезда по трассе М-11 для легковых машин
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин 27 ноября прибыл на открытие платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург.
Происшествия
СК сообщил о смерти двух детей в Крыму от неизвестного вещества
Следствие заинтересовалось смертью двух детей в Симферополе после отравления неизвестным веществом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
Армия и оружие
«Rojava Network»: на российской военной авиабазе в Сирии прогремел взрыв
Курдская информационная сеть «Rojava Network» сообщает о том, что несколько часов назад на российской военной авиабазе на севере Сирии прогремел мощный взрыв.
Киберспорт
В Dota 2 вместе с патчем 7.23 добавили двух новых персонажей
Компания Valve выпустила очередное обновление для Dota 2. Патч 7.23 с подзаголовком The Outlanders Update добавил двух персонажей Void Spirit и Snapfire, а также изменил баланс многих способностей других персонажей.
Происшествия
В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший
Мужчина пострадал при взрыве неизвестного устройства в Туле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Общество
Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»
Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
Политика
В Кремле заявили о возможных переговорах Путина и Зеленского в Париже
Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут устроить отдельную двустороннюю встречу на полях саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже.
Спорт
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
Организаторы легкоатлетического турнира в Глазго исключили трёхкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту россиянку Марию Ласицкене из числа участниц соревнований.