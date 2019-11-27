Общество

ИзвестияИзвестияВ СПбГУ простились с Людмилой Вербицкой

Гражданская панихида по президенту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетному президенту Российской академии образования Людмиле Вербицкой, скончавшейся на 84-м году жизни, прошла в четверг, 27 ноября, в актовом зале вуза.
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Людмилу Вербицкую похоронили на Северном кладбище

Телеканал Санкт-Петербург09:32

В Смоленской церкви прошло отпевание выдающегося филолога Людмилы Вербицкой

Невские Новости07:07

Владимир Путин посетил церемонию прощания с Людмилой Вербицкой в Петербурге

78.ru05:31

Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой

РИА Новости05:22

Путин попрощался в Петербурге с Людмилой Вербицкой

Евразия Daily05:37

Владимир Путин прибыл в СПбГУ на прощание с Вербицкой

Фонтанка.Ру05:20

Путин приедет на прощание с Вербицкой в Санкт-Петербурге

ТАСС04:03
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:14, Ашберн
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Армия и оружие

Польские пилоты хотят летать на МиГ-29

Летчики отказываются летать на других самолетах.
Аргументы недели вчера в 08:59
Политика

Путин осмотрел подлодки и суда на «Адмиралтейских верфях»

В рамах рабочей поездки в Петербург президент Владимир Путин посетил судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» и осмотрел продукцию предприятия — новейшие корабли и суда военного и гражданского назначения.
REGNUM 09:50
Наука

Роботов научили сотрудничать для решения общей задачи

Американские исследователи создали роботизированные сети, которые могут работать независимо друг от друга, решая общую задачу.
Индикатор 03:31
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

РИА Новости 09:55
Общество

«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции

Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
Коммерсантъ 06:32
Футбол

«Зенит» примет «Лион» в решающем матче Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит»в среду, 27 ноября, проведет на «Газпром Арене» матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом».
Мойка78 02:48
Происшествия

Суд вернул дело участника акции 27 июля Раджабова в прокуратуру

Тверской районный суд Москвы вернул уголовное дело фигуранта «дела 27 июля» Самариддина Раджабова в прокуратуру.
РБК 08:50
Здоровье

Диетолог напомнила о разном влиянии чая на здоровье

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о разном влиянии чая на здоровье людей.
Известия 08:21
Наука

Извлечение воспоминаний и кетамин снизили желание выпить пива

Британские ученые выяснили, что извлечение воспоминаний о потреблении алкоголя и дальнейшая блокировка задействованных в процессе рецепторов с помощью кетамина могут снизить желание выпить.
N+1 09:35
Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Экономика

Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок

Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигает 15,6% от всех проданных пачек, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют результаты исследования Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет.
РБК 09:19
Общество

Путин рассказал о влиянии тренера по дзюдо Рахлина на его судьбу

Президент России Владимир Путин в фильме "Тренер" рассказал о влиянии его первого тренера по самбо и дзюдо Анатолия Рахлина на его судьбу, как пишет РИА "Новости".
РЕН ТВ 05:22
Политика

На Украине появился омбудсмен по защите государственного языка

Должность языкового омбудсмена на Украине предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Интерфакс 08:52
Технологии

Valve снимает с производства Steam Controller

Компания Valve объявила о снятии с производства Steam Controller. Последние устройства распродаются по 5 долларов.
Актуальные Новости 07:57
Космос

На МКС из строя вышли все туалеты

На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.
RT на русском 04:52
Общество

Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра

Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.
РБК 06:51
Авто

Названы самые надежные кроссоверы на рынке Германии

Автоновости дня вчера в 05:41
Происшествия

Основатель расследовательской группы CIT сообщил о нападении на него

В Москве неизвестные напали на основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева и облили его зеленкой.
РБК 09:42
Общество

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
РИА Новости вчера в 04:52
Политика

Apple сделала Крым российским в приложении «Погода»

Американская корпорация Apple устранила ошибку в своем приложении «Погода»: теперь Крым и Севастополь отображаются как российская территория, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Коммерсантъ 05:36
Транспорт

Названа стоимость проезда по трассе М-11 для легковых машин

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин 27 ноября прибыл на открытие платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург.
News.ru 06:36
Происшествия

СК сообщил о смерти двух детей в Крыму от неизвестного вещества

Следствие заинтересовалось смертью двух детей в Симферополе после отравления неизвестным веществом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России.
Газета.Ru вчера в 13:54
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
РИА Новости 08:13
Армия и оружие

«Rojava Network»: на российской военной авиабазе в Сирии прогремел взрыв

Курдская информационная сеть «Rojava Network» сообщает о том, что несколько часов назад на российской военной авиабазе на севере Сирии прогремел мощный взрыв.
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В Dota 2 вместе с патчем 7.23 добавили двух новых персонажей

Компания Valve выпустила очередное обновление для Dota 2. Патч 7.23 с подзаголовком The Outlanders Update добавил двух персонажей Void Spirit и Snapfire, а также изменил баланс многих способностей других персонажей.
Матч ТВ 02:32
Происшествия

В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший

Мужчина пострадал при взрыве неизвестного устройства в Туле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Российская газета 03:52
Общество

Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»

Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
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Политика

В Кремле заявили о возможных переговорах Путина и Зеленского в Париже

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут устроить отдельную двустороннюю встречу на полях саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже.
Газета.Ru 10:06
Спорт

Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго

Организаторы легкоатлетического турнира в Глазго исключили трёхкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту россиянку Марию Ласицкене из числа участниц соревнований.
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Людмила Алексеевна Вербицкая
Лингвист
Советский и российский лингвист-русист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, его ректор в 1994-2008 годах и затем президент. Почетный президент Российской академии образования, в 2013-2018 годах - президент Российской академии образования, академик РАО. Доктор филологических наук, профессор.
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