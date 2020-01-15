Происшествия
RT на русскомПри сбросе топлива с самолёта в Лос-Анджелесе пострадали 26 человек
В результате сброса авиационного топлива в районе начальной школы в Кадахи под Лос-Анджелесом (штат Калифорния, США) пострадали 26 человек, включая 17 детей. Об этом сообщается в Twitter пожарных Лос-Анджелеса.
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В соцсети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой
Пользователи известной российской соцсети «ВКонтакте» пожаловались на масштабный сбой.
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Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
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Политика
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Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Общество
Меган Маркл отказалась слушать королеву на семейном совете
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву на совете британской королевской семьи.
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Western Digital представила прототип карманного SSD-диска на 8 ТБ
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Политика
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Энергетика
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Шоу-бизнес
Дэниела Рэдклиффа приняли за бездомного
Прохожий в Нью-Йорке дал актеру Дэниелу Рэдклиффу, исполнителю роли волшебника Гарри Поттера, пять долларов, приняв его за бездомного.
Здоровье
Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят
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Экономика
Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году
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Мать Тимати показала трогательный снимок сына с его детьми
Мать Тимати показала трогательный снимок сына с его детьми Не так давно семейство именитого рэпера побывало на отдыхе в Латинской Америке.
Кино
Объявлены номинанты на Оскар 2020
В Лос-Анджелесе Американская киноакадемия объявила номинантов на премию Оскар 2020.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Авто
Renault Duster получил новую двутопливную версию
Французская компания Renault в Брюсселе провела презентацию новой модификации бюджетного кроссовера Duster.
Происшествия
В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Технологии
Spotify в России. Стали известны цены
Пока этого не произошло, но сегодня стали известны цены для нашего рынка.
Армия и оружие
Стали известны сроки выпуска нового российского ракетоносца ПАК ДА
Предварительные испытания новейшего российского бомбардировщика начнутся уже в 2023 году.
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков признался, почему у него нет детей
Супруги долгое время откладывали момент появления на свет детей. Прошло немало лет, и иметь детей больше не позволяло здоровье.
Спорт
Российские гандболисты уступили исландцам на ЧЕ
Сборная России, потерпев второе поражение в двух играх, в заключительном матче предварительного этапа встретится с командой Дании 15 января.
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Хоккей
«ОЭРДЖИ Юниор» впервые за 47 матчей одержал победу в МХЛ
Футбол
«Эвертон» продал права на название нового стадиона компании Усманова
Компания российского бизнесмена Алишера Усманова приобрела права на наименование нового стадиона «Эвертона».
Гаджеты
ЕС может обязать компанию Apple перейти на USB-C в iPhone
В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSВ Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Авто
Составили список проблемных турбодвигателей
Как стало известно порталу NJCAR.RU, из "первой волны" наддувных моторов к числу самых неудачных относятся: Ford 1.0 EcoBoost (ключевая причина - перегревы), 1.4 TSI/TFSI Volkswagen/Audi, силовые агрегаты BMW линеек N45 и N46 (выпускались в период с 2001 по 2011 года), а у Opel "аутсайдером" стал 1.0 R3.