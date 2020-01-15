Происшествия

RT на русскомRT на русскомПри сбросе топлива с самолёта в Лос-Анджелесе пострадали 26 человек

В результате сброса авиационного топлива в районе начальной школы в Кадахи под Лос-Анджелесом (штат Калифорния, США) пострадали 26 человек, включая 17 детей. Об этом сообщается в Twitter пожарных Лос-Анджелеса.
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В США 26 человек пострадали от сброса авиатоплива на детскую площадку

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При сбросе топлива с самолёта в Лос-Анджелесе пострадали 26 человек

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В Лос-Анджелесе 26 человек пострадали при сбросе авиатоплива на детскую площадку

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Сброс авиатоплива на школу в Калифорнии произошел при экстренной посадке

Московский Комсомолец18:26
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 18:37, Ашберн
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