Ранее сообщалось о 26 пострадавших в результате сброса авиатоплива на территорию начальной школы недалеко от Лос-Анджелеса. Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса (LAUSD) сообщил в Twitter, что сброс авиатоплива произошел во время экстренной посадки самолета.

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

Политика Спикер парламента Ливии сообщил о завершении перемирия с ПНС Спикер заседающей на востоке страны Палаты представителей Ливии Агила Салех, которая относится к сторонникам Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара уведомил, что перемирие окончено.

Здоровье Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи «Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.

Экономика В России может появиться налог на пенсионные накопления В России хотят ввести новую пенсионную схему. В ней фигурирует гарантированный пенсионный план и подоходный налог на пенсионные накопления.

Политика Процедура импичмента Трампа может начаться в Сенате США 21 января Сенат США может приступить к процедуре импичмента американского президента Дональда Трампа 21 января, заявил лидер республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Митч Макконнелл.

Армия и оружие В Судане подавили вооруженный мятеж Вооруженный мятеж сотрудников разведки Судана был подавлен суданскими силовиками, сообщает портал Al-Mashhad со ссылкой на заявление Службы общей разведки страны.

Экономика Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.

Политика Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.

Общество В МИД Израиля прокомментировали ситуацию с недопуском россиян в страну Израиль обеспокоен тем, что российские граждане остаются в стране незаконно, и старается ограничить масштаб этой проблемы, в случае решения этого вопроса можно будет ожидать сокращение числа отказов во въезде в страну, сообщили РИА Новости в МИД Израиля.

Общество ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.

Общество Депутаты предлагают запретить продажу никотиновых смесей саратовским подросткам Депутаты рассмотрели законопроект о запрещении продажи несовершеннолетним бестабачных сосательных и жевательных никотиновых смесей на территории нашего региона.