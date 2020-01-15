Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

Ранее сообщалось о 26 пострадавших в результате сброса авиатоплива на территорию начальной школы недалеко от Лос-Анджелеса. Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса (LAUSD) сообщил в Twitter, что сброс авиатоплива произошел во время экстренной посадки самолета.
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Число пострадавших от аварийного сброса топлива самолетом в США выросло вдвое

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RT на русскомвчера в 20:45

Число пострадавших в результате сброса авиатоплива на школы в США выросло до 60

Life.ruвчера в 21:11

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

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Российская газетавчера в 21:47

60 человек пострадали от сброса авиатоплива в Лос-Анджелесе

Телеканал 360°вчера в 22:17

Число пострадавших из-за сброса авиатоплива на школы в США увеличилось до 44

ТАССвчера в 19:19
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 00:40, Ашберн
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РИА Новости вчера в 01:28
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«Бенфика» победила «Риу Ави» в четвертьфинале Кубка Португалии

"Бенфика" одержала победу над "Риу Ави" в матче 1/4 финала Кубка Португалии по футболу.
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Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал Apple за то, что компания отказывается разблокировать телефоны преступников для содействия следствию.
РИА Новости вчера в 19:03
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Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

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Чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест

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При взрыве бытового газа в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Уфе повреждения получили две квартиры.
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Политика

NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

РИА Новости вчера в 23:24
Политика

Спикер парламента Ливии сообщил о завершении перемирия с ПНС

Спикер заседающей на востоке страны Палаты представителей Ливии Агила Салех, которая относится к сторонникам Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара уведомил, что перемирие окончено.
Газета.Ru вчера в 19:17
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
Общество

Накопительный аффект: 70% россиян не верят в обеспеченную старость

Собственные накопления не позволят комфортно жить в старости 72,8% россиян.
Известия вчера в 16:01
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«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13 января в 05:50
Экономика

В России может появиться налог на пенсионные накопления

В России хотят ввести новую пенсионную схему. В ней фигурирует гарантированный пенсионный план и подоходный налог на пенсионные накопления.
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Общество

Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Известия вчера в 23:29
Политика

Процедура импичмента Трампа может начаться в Сенате США 21 января

Сенат США может приступить к процедуре импичмента американского президента Дональда Трампа 21 января, заявил лидер республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Митч Макконнелл.
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Технологии

Приложение Android Auto из Google Play загрузили более 100 млн раз

Специалисты уверены, что популярность приложения будет только расти, так как практически все новые автомобили на борту имеют мультимедийную систему с поддержкой интерфейса Android Auto.
Astera вчера в 06:53
Армия и оружие

В Судане подавили вооруженный мятеж

Вооруженный мятеж сотрудников разведки Судана был подавлен суданскими силовиками, сообщает портал Al-Mashhad со ссылкой на заявление Службы общей разведки страны.
REGNUM вчера в 18:41
Экономика

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Политика

Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
ТАСС вчера в 16:01
Армия и оружие

В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля

Израильские самолеты атаковали во вторник авиабазу Тифор (Т4) на востоке сирийской провинции Хомс, аэродрому нанесен материальный ущерб, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на официальный военный источник.
РИА Новости вчера в 16:59
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени

Число пострадавших при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Тюмени увеличилось с шести до семи.
ТАСС 00:35
Общество

В отелях Турции туристам придется долго ждать заселения

Псковское агентство информации вчера в 09:54
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Lenta.ru вчера в 15:42
Общество

В МИД Израиля прокомментировали ситуацию с недопуском россиян в страну

Израиль обеспокоен тем, что российские граждане остаются в стране незаконно, и старается ограничить масштаб этой проблемы, в случае решения этого вопроса можно будет ожидать сокращение числа отказов во въезде в страну, сообщили РИА Новости в МИД Израиля.
РИА Новости вчера в 15:59
Происшествия

В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе

РИА Новости 00:08
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Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Газета.Ru вчера в 20:28
Общество

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Российская газета вчера в 08:28
Общество

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Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК вчера в 07:01
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