Происшествия

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Шестьдесят человек получили медпомощь после того, как самолет сбросил авиатопливо на территории нескольких школ под Лос-Анджелесом, передает CNN. Инспектор департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шон Фергюсон заявил, что инцидент произошел накануне вскоре после полудня.
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