Происшествия
РИА НовостиВ США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Шестьдесят человек получили медпомощь после того, как самолет сбросил авиатопливо на территории нескольких школ под Лос-Анджелесом, передает CNN. Инспектор департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шон Фергюсон заявил, что инцидент произошел накануне вскоре после полудня.
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Происшествия
В Тюмени маршрутка врезалась в столб
Кино
Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети
СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Общество
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Мальта представила новый список россиян, которые получили ее гражданство в 2018 году.
Происшествия
Операция против чеченских исламистов началась в Германии
Следственные действия направлены против исламистов из Чечни.
Шоу-бизнес
Актер Олег Меньшиков признался, что они с супругой мечтали о детях
«Бог не дал», — заявил 59-летний Меньшиков в интервью изданию Pschycologies.
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Общество
В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
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Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Происшествия
Экс-начальника станции Новосибирск-Главный осудили за взятку
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Происшествия
В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе
«Задымление на иранском сухогрузе в порту Махачкалы ликвидировано», — сообщили РБК в национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл по буллитам «Амур» в гостевом матче КХЛ
Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" обыграл по буллитам хабаровский "Амур" в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Кино
В США скончался актер Стэн Кирш из сериала «Горец» и «Друзья»
Американский актер Стэн Кирш, наиболее известный своей ролью Ричи Райана в сериале «Горец», был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.
Общество
Россиянам пообещали теплую раннюю весну
Весна-2020 в России ожидается теплей, чем обычно. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Политика
Россия признана второй по могуществу среди стран мира
По темпам роста экономики Россия сохранила за собой 12-е место. В списке лучших государств РФ заняла 23-е место, США оказались на седьмом.
Экономика
Падение курса акций «Норникеля» выглядит необоснованным
На торговой сессии Московской биржи 14 января акции ГМК "Норильский никель" потеряли 1,78%, неожиданно упав до отметки 20000 руб. Этот спад ряд брокеров объяснил снижением мировых цен на никель.
Общество
В России предложили новый способ борьбы с телефонными мошенниками
Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила ФАС внедрить в России систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками.
Армия и оружие
Пентагон исключил ядерные бомбы из арсенала B-52
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress по новой инструкции ВВС США больше не подлежат оснащению ядерными бомбами.
Экономика
РБК: Козак поручил проверить сделки по утилизации вагонов
Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономики и ФАС проверить несколько сделок между РЖД и ООО "Транслом" по утилизации вагонов общей стоимостью около 110 млн руб. Поручение датировано 27 декабря, о результатах проверки будет доложено до 10 февраля, сообщает РБК со ссылкой на поручение господина Козака.
Энергетика
Казахстан проведет с Белоруссией переговоры о поставках нефти
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти, заявил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.
Происшествия
В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Общество