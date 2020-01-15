Шестьдесят человек получили медпомощь после того, как самолет сбросил авиатопливо на территории нескольких школ под Лос-Анджелесом, передает CNN. Инспектор департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шон Фергюсон заявил, что инцидент произошел накануне вскоре после полудня.

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

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