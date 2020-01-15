Происшествия
РИА НовостиВ США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Шестьдесят человек получили медпомощь после того, как самолет сбросил авиатопливо на территории нескольких школ под Лос-Анджелесом, передает CNN. Инспектор департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шон Фергюсон заявил, что инцидент произошел накануне вскоре после полудня.
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Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Общество
Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Кино
Умер актер Стэн Кирш из сериалов «Горец» и «Друзья»
Последней ролью Кирша является роль в сериале «Главный госпиталь», который выходил до 2008 года.
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» Малкин обошел Ришара в списке бомбардиров НХЛ
Российский нападающий "Питтсбург Пигвинз" Евгений Малкин, набравший минувшей ночью три очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Миннесота Уайлд", достиг отметки в 1049 баллов в заокеанской карьере.
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии
Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Игры
Вышел новый трейлер Resident Evil 3
В официальном канале опубликовали новый трейлер.
Происшествия
Студентку с нетрадиционной сексуальной ориентацией мать насильно увезла в Баку и отобрала документы
Все началось с того, что Севгия рассказала маме о своей сексуальной ориентации, о том, что у нее есть девушка, и на фоне этого у них часто возникали конфликты.
Происшествия
У безработной москвички украли вещи на пять миллионов рублей
Полицейские возбудили дело после кражи из квартиры безработной на северо-западе Москвы вещей на сумму более 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара
Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.
Финансы
Торговая сделка с США станет экономическим самоубийством для Китая
Дополнительной причиной для оптимизма стала новость о том, что накануне заключения сделки Китай был исключен из списка потенциальных валютных манипуляторов.
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать тушеную говядину
В ведомстве объяснили, на что стоит обратить особое внимание при выборе говяжьей «тушенки» Фото: runaruna.ru Рекомендации по выбору тушеной говядины опубликовало на своем сайте Роскачество.
Политика
Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
Игры
VR-устройства от Valve почти полностью раскупили
Полные комплекты VR-устройства Valve Index распроданы во всех странах. Об этом сообщил портал Road to VR.
Армия и оружие
Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке
Общество
Операторы платного ТВ отключили сервисы по управлению просмотром
В свою очередь операторы платного ТВ сетуют на то, что в условиях стагнации роста абонентской базы платного телевидения, отключение интерактивных сервисов по управлению контентом приведет к значительному снижению качества предоставляемых услуг и закономерной потере имеющихся клиентов.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде
Общество
Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II
Меган Маркл отказалась разговаривать с королевой Елизаветой II и другими представителями рода Виндзоров.
Политика
В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Культура
Новый клип Егора Крида за сутки набрал полтора миллиона просмотров
"Даже если ваши глаза не голубого цвета - вы все равно сможете прочувствовать эту песню!" — говорится в описании к видео.
Общество
В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Экономика
Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев
Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.
Единоборства
Чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест.
Кино
Amazon представил актёрский состав сериала по «Властелину колец»
Компания опубликовала пресс-релиз, в котором объявила актёрский состав сериала по «Властелину колец».
Общество
Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air
Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Общество
Россиянам пообещали теплую раннюю весну
Весна-2020 в России ожидается теплей, чем обычно. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Происшествия
Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.