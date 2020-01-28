Экономика

Газета.RuГазета.RuВ США ФРС сохранила базовую ставку

Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила базовую ставку по итогам заседания. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что ставка была сохранена на уровне в 1,5 — 1,75% годовых.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Больших сюрпризов заседание ФРС не принесло, но рынок увидел смягчение риторики

ПРАЙМ03:33

ФРС вероятно начнет 2020 год так же, как закончила предыдущий

Expert.ru28 января в 01:01

Рубль: нисходящий тренд сохраняется

REGNUM02:13

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

ТАССвчера в 14:21

ФРС предсказуемо сохранила процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75%

Интерфаксвчера в 21:15

ФРС решила не делать резких движений

Коммерсантъвчера в 15:30

ФРС США сохранила базовую ставку

RT на русскомвчера в 14:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Авто

Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Автоновости дня вчера в 01:29
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.
RT на русском 03:35
Происшествия

Суд арестовал первого полицейского по делу журналиста Голунова

Lenta.ru 05:32
Общество

Госпитализированного в Москве главу Алтая выписали из больницы

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выписан из столичной больницы, куда он был доставлен 28 января из-за проблем с желудком.
RT на русском 04:17
Единоборства

Объявлены цены билетов на бой Нурмагомедова с Фергюсоном

РБК 05:00
Политика

В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента

Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
Вести.Ru вчера в 04:50
Культура

Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»

ToDay News Ufa 28 января в 07:16
Футбол

Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Газета.Ru 02:35
Происшествия

Убившая незнакомца за замечание саратовская девушка сядет на 9 лет

В Саратове осуждена 23-летняя девушка, которая зарезала случайного незнакомца. Об этом сегодня сообщает региональное СУ СКР.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:18
Политика

Россия выделит до $20 млн на продовольствие для Сирии

Россия внесет в 2020 году в фонд Всемирной продовольственной программы ООН до $20 млн на продовольствие для населения Сирии.
ТАСС 03:24
Футбол

«Рома» подписала полузащитника «Эльче»

"Рома" объявила о трансфере полузащитника "Эльче" Гонсало Вильяра.21-летний футболист заключил с "волками" контракт до 2024 года.
Soccer.ru 05:12
Здоровье

Эксперт определил сроки появления коронавируса в России

Одними из факторов попадание вируса в Российскую Федерацию считаются: способность распространения коронавируса воздушно-капельным путем, новые случаи заболевания в северной части Китайской Народной Республики, что граничит с Приморским и Хабаровским краями, высокий темп увеличения количества заболевших и празднование Китайского Нового года.
ToDay News Ufa вчера в 01:56
Происшествия

В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
ТАСС 05:19
Происшествия

СК: родные пропавшего под Смоленском подростка опознали его обувь

REGNUM вчера в 11:04
Здоровье

Минздрав назвал три лекарства от коронавируса

Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Вести.Ru 03:52
Происшествия

Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали

Lenta.ru 04:07
Футбол

Нападающий «Крыльев Советов» Соболев продолжит карьеру в «Спартаке»

Российская газета вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
Энергетика

Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%

Газета.Ru вчера в 12:47
Происшествия

Уральские слесари похитили 2,6 млн долларов из банковских ячеек

Троих жителей Свердловской области арестовали по подозрению в хищении свыше 2,6 миллиона долларов из банковских ячеек в различных регионах страны.
Вести.Ru 05:30
Общество

ФСБ показала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в четверг видео задержания сотрудников стрелкового клуба "Паритет-СВ", которые развернули в Калужской области цех по переделыванию охотничьего оружия в боевое.
РИА Новости 04:24
Кино

Российская порноактриса стала обладательницей «Порно-Оскара»

Российский порноактёр Алексей Маетный под псевдонимом Markus Dupree получил награду сразу в трех номинациях.
ToDay News Ufa 28 января в 10:16
Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссахар освобождена из колонии

Коммерсантъ 01:28
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Lenta.ru 05:12
Общество

Россия приостановила оформление виз для китайцев

В России временно приостановлен процесс оформления электронных въездных виз для граждан Китая.
Lenta.ru 05:16
Футбол

Роналду первым в мире набрал 200 млн подписчиков в Instagram

Футболист итальянского клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, у которого 200 млн подписчиков в Instagram.
Коммерсантъ вчера в 15:22
Кино

Пранкеры разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли голливудского актера Хоакина Феникса, исполнившего роль Джокера в одноименном фильме, поговорив с ним от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы Сванте.
РИА Новости 04:20
Общество

McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса

ТАСС 04:38
Общество

Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Известия 04:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное