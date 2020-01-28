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Политика США расширили санкции против России В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.

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