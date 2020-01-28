Экономика
RT на русскомФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 28—29 января сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5—1,75% годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Энергетика
На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа
В компании рассказали, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд куб. м. газа и увеличила добываемые запасы почти на 15 млрд куб. м. В конце декабря Россия и Украина подписали новое соглашение по транзиту газа.
Политика
Путин уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева
Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
Армия и оружие
Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»
Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
Политика
Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Культура
Театр «Байкал» переехал из Филармонии в Дом быта
Театр «Байкал» переехал из реконструируемого здания Бурятской филармонии в здание Дома быта.
Общество
Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем
Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
Культура
Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский призвал не сравнивать игру и сериал
Указал писатель и на то, что слишком ценит работу творца, поэтому не привык навязывать кому-либо собственные взгляды.
Кино
Продюсер «Оно» сообщил о работе над продолжением «Смертельного оружия»
Американский продюсер Дэн Лин сообщил о планах начать работу над продолжением известного боевика «Смертельное оружие».
Космос
Получены самые детальные фотографии Солнца за всю историю наблюдений
Один из первых снимков, полученных на «Inouye Solar Telescope», который показывает крупный план поверхности Солнца, раскрывая турбулентную кипящую плазму, покрывающую всю звезду.
Политика
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Политика
Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
Общество
Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве
Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме.
Происшествия
В МВД рассказали о самых популярных местах кражи автомобилей
В декабре 2019 года компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье по итогам трех кварталов 2019 года.
Общество
Глава Республики Алтай назвал причину своей госпитализации
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин прокомментировал информацию о своей госпитализации в одну из московских клиник.
Здоровье
Число жертв коронавируса в КНР достигло 170 человек
В результате заражения новым коронавирусом в Китае число погибших достигло 170 человек, сообщил государственный комитет КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.
Технологии
В приложении Google Phone нашли функцию записи разговора
В последней версии приложения для набора номеров Google Phone была обнаружена функция, которая может поддерживать транскрипцию вызовов, что напоминает приложение Recorder для Pixel 4, передает The Verge.
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой
Только узнав о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, фанаты телеведущей начали обсуждать возможную свадьбу и будущее новоиспеченной пары.
Музыка
Дмитрий Маликов исполнит песню, записанную в дуэте с Началовой
Дмитрий Маликов на своём юбилейном концерте 31 января исполнит песню, которую записал в дуэте с Юлий Началовой незадолго до её смерти.
Авто
Премиальный кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбомотора
На рынке Южной Кореи первый кроссовер марки Genesis дебютировал с совершенно новым, 6-цилиндровым рядным турбодизелем объемом 3,0 литра, который выдает 278 л.с. и 588 Нм крутящего момента.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Происшествия
На Сахалине завершилась операция по спасению рыбаков с льдины
Около полуночи 28 января в Корсаковском районе Сахалинской области спасатели завершили эвакуацию рыбаков-любителей со льда залива Мордвинова, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Авто
Названы цены на Subaru Forester 2020 для России
Как стало известно «Автоновостям дня», это уже не первая корректировка цен Subaru Forester в 2020 году – в начале января кроссовер подорожал во всех комплектациях на 20-30 тыс. рублей.
Кино
Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Общество
Чешские программисты создали бесплатно сайт, на который хотели потратить 16 млн евро
Проект, на который чешское правительство собиралось потратить 401 миллион крон (16 миллионов евро), местные программисты создали бесплатно за два выходных дня, пишет Lenta.ru.
Гаджеты
Новый флагман Sony Xperia получит аккумулятор на 4400 мАч
В социальной сети Weibo инсайдер под ником Caybule поделился подробностями о смартфонах новой линейки Sony Xperia.
Футбол
«Эвертон» отказался продавать Ришарлисона «Барселоне» за 100 млн евро
Ранее "Барселона" пыталась подписать нападающего "Монако" Виссама Бен-Йеддера.