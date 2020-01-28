Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Это совпадает с ожиданием экспертов, которые прогнозировали длительную паузу в смягчении политики ФРС.

Происшествия Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.

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Политика Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.

Теннис Кенин обыграла Барти и вышла в финал Australian Open Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу над австралийкой Эшли Барти в полуфинале первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

Политика На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.

Армия и оружие МИД исключил возможность совместных военных учений России и Венесуэлы Москва намерена способствовать поддержанию обороноспособности Венесуэлы, но речи о совместных военных учениях не идёт, заявил в интервью РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Общество Качество жизни в регионах оценит АСИ Агентство стратегических инициатив намерено разработать рейтинг качества жизни в регионах на основе опросов населения по типовым вопросам.

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Общество В пяти российских регионах на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в пяти российских регионах на Дальнем Востоке – Амурской области, ЕАО, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях – будет продлено закрытие пунктов пропуска на границе с КНР.

Политика Белый дом попытался остановить публикацию книги Болтона Белый дом попытался в среду задержать возможные показания в ходе процесса по импичменту, а также публикацию книги бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

Общество Facebook выплатит $550 млн за сбор биометрических данных Американская компания Facebook согласилась выплатить компенсацию в размере $550 млн по претензиям со стороны жителей штата Иллинойс, обвинивших ее в незаконном сборе биометрических данных.

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Музыка Дмитрий Маликов исполнит песню, записанную в дуэте с Началовой Дмитрий Маликов на своём юбилейном концерте 31 января исполнит песню, которую записал в дуэте с Юлий Началовой незадолго до её смерти.

Политика Нижегородский губернатор оценил слова Зеленского о Житомирской дивизии Житомирская дивизия, участвовавшая в освобождении Освенцима, была сформирована в городе Горьком (ныне – Нижнем Новгороде), а не на Украине, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Общество Интернет-магазины пригрозили отказаться от распродаж Интернет-ритейлеры пригрозили отказаться от проведения распродаж из-за планов Госдумы принять законопроект, который регулирует процесс проведения таких акций в стране.