Экономика
Газета.RuВ США ФРС сохранила базовую ставку
Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила базовую ставку по итогам заседания. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что ставка была сохранена на уровне в 1,5 — 1,75% годовых.
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Кино
«Наши котики»: внук Бандеры выступил продюсером циничной украинской комедии об «АТО»
«Юмористическая» картина режиссёра Владимира Тихого про украинских «хероев» носит довольно сложное и странное название: «Наши котики или Как мы полюбили лопаты в условиях ограниченной антитеррористической операции современными элементами военного положения».
Общество
Россия ограничивает движение через границу с Китаем из-за коронавируса
Россия с 31 января 2020 года ограничивает движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Экономика
ЦБ объявил о санации севастопольского банка по старой схеме
Центробанк начал санацию Севастопольского морского банка, в рамках которой его инвестором станет Российский национальный коммерческий банк (РНКБ).
Происшествия
На Октябрьской набережной горит цех по переработке резины
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, горит цех по переработке резины. Площадь возгорания устанавливается.
Кино
Фильм «Дау. Наташа» вошел в конкурсную программу Берлинале
Происшествия
Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя
Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.
Политика
В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента
Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
Политика
Помпео назвал Китай центральной угрозой современности
Китай является главной угрозой современности, и поэтому США и страны-союзницы должны продемонстрировать свою военную и технологическую мощь, чтобы этот век руководствовался западными принципами.
Общество
Сын российского миллиардера снимает квартиру в Москве и ездит на метро
Александр Фридман, 19-летний сын одного из богатейших россиян Михаила Фридмана, снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 (около 31 000 рублей по текущему курсу) в месяц и добирается до работы на метро.
Здоровье
У россиянки нашли волосатую кисту размером с крупный кокос
Жительнице Подмосковья удалили волосатую кисту размером с крупный кокос.
Культура
Голограмма Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя «Дома-2»
Голограмма Людмилы Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя "Дома-2" Валерия Комиссарова.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта
Лукаш пояснила, что детей «поделили на три сорта по языку, есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные».
Происшествия
Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Политика
Трамп указал на желание Болтона развязать «шестую мировую войну»
Трамп указал на то, что многие политики США отговаривали его дать должность советника Болтону, но он их не послушал.
Политика
Путин поручил создать единую базу жертв политических репрессий
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Общество
Российские туроператоры ждут убытка в $100 млн из-за коронавируса
Российские туроператоры ожидают потерь в общей сумме до $100 млн из-за приостановки турпотока из Китая.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери
Жена погибшего всемирно известного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса поблагодарила людей за слова поддержки после авиакатастрофы, в которой погиб её супруг и 13-летняя дочь.
Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Футбол
Футболист Роберт Мак покинул «Зенит»
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах отреагировал на сообщения о вспышке коронавируса, предложив людям путешествовать по миру, "пока нет очередей".
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Политика
Лукашенко: Белоруссия ведет войну за энергоресурсы
Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы.