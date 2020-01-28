Экономика

Российская газетаРоссийская газетаФРС США снова сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила на первом в этом году заседании по монетарной политике базовую процентную ставку неизменной. Ее диапазон остался на уровне 1,5-1,75% годовых.
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