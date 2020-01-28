Экономика
Российская газетаФРС США снова сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила на первом в этом году заседании по монетарной политике базовую процентную ставку неизменной. Ее диапазон остался на уровне 1,5-1,75% годовых.
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Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах отреагировал на сообщения о вспышке коронавируса, предложив людям путешествовать по миру, "пока нет очередей".
Здоровье
В Китае выявлен больной коронавирусом мальчик без симптомов
В Китае медики обнаружили 10-летнего мальчика, у которого не проявлялось явных симптомов короновируса, однако он был болен и мог заразить окружающих.
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Домодедово из-за угроз пассажирки взорвать его
В аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A-321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя.
Гаджеты
Улучшенный смартфон Nokia 7.2 вышел в России
Компания HMD Global объявила о том, что в России стал доступен для заказа улучшенный вариант смартфона Nokia 7.2, официальная презентация которого состоялась на выставке IFA 2019.
Политика
Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбление
«Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации», — говорится в документе.
Общество
В Болгарии осквернили памятник советскому солдату — освободителю
Общество
Чешские программисты уволили министра и сэкономили стране 16 млн евро
Что касается министра транспорта Владимира Кремлика (Vladimir Kremlik), который согласовал огромную сумму на создание сайта, то он был отправлен в отставку по инициативе чешского премьера Андрея Бабиша, посетившего хакатон и увидевшего, как быстро был создан необходимый ресурс.
Происшествия
Малышка, которую мать постирала в стиральной машине, родилась живой
Экспертиза показала, что малышка родилась живой и скончалась в стиральной машине от полученных травм.
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся цех по переработке резины
Спасатели тушат пожар в цехе по переработке резины на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге на площади 200 кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.
Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Политика
В Чебоксарах представят врио главы Чувашии
Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представит в Чебоксарах Олега Николаева, назначенного врио главы Чувашии, сообщили в пресс-службе полпредства.
Политика
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда".
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Армия и оружие
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
Экономика
В Саратове достраивают новый аквапарк
В Саратове в этом году появится аквапарк. Такую информацию 30 января на заседании правительства озвучил первый зампред Вадим Ойкин.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»
Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.
Происшествия
Оставленных в Шереметьеве детей передадут бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в московском аэропорту Шереметьево, их бабушке.
Кино
СМИ: 24 февраля Disney представит инициативу «Люминос» для Star Wars
Происшествия
Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя
Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.
Общество
В парламенте Крыма назвали кощунством вручение хлеба блокадникам
В понедельник на сайте Горсовета Керчи появилась информация о том, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб.
Общество
Каникулы для студентов из Китая в России продлили до 2 марта
Как сообщало ИА REGNUM, ранее четыре вуза из шести высших учебных заведений Приморского края приняли решение о продлении зимних каникул для китайских студентов до 1 марта.
Происшествия
В Тбилиси избили бывшего гендиректора «Рустави 2»
Бывшего генерального директора телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамию ударили по лицу в здании Тбилисского городского суда, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал "Мтавари архи".
Происшествия
Адвокат: СК считает карьеризм мотивом подставивших Голунова силовиков
Следствие считает, что полицейские подбросили Ивану Голунову наркотики, чтобы повысить показатели на работе и получить повышение, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Экономика
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Музыка
Дмитрий Маликов выпустит песню, записанную с Юлией Началовой
Певец и композитор Дмитрий Маликов пообещал, что выпустит песню, которую записал вместе с певице Юлией Началовой, скончавшейся в прошлом году, сообщает ФАН.
Политика
Лукашенко: Белоруссия ведет войну за энергоресурсы
Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы.
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова рассказала о проблемах матери с алкоголем
Девушка в своем Instagram призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Общество
McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса
Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состоятся в субботу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу ул. Большая Бронная, д. 29.