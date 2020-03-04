Политика
Новые ИзвестияМайкл Блумберг отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке
Три месяца назад Блумберг вступал в предвыборную кампанию, "чтобы восстановить Америку и победить Дональда Трампа", которого бывший мэр Нью-Йорка считает угрозой Соединенным Штатам.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в Twitter прокомментировал выход миллиардера Майкла Блумберга из президентской гонки демократов и его намерение поддержать бывшего вице-президента Джо Байдена.Lenta.ru11:23
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Общество
В Петербурге закрыли на карантин общежитие СЗГМУ им. Мечникова
Общежития Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) имени И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге закрыли на карантин.
Армия и оружие
Зариф назвал астанинский процесс механизмом, снизившим насилие в Сирии
Астанинский процесс является единственным механизмом, который позволит снизить уровень насилия в Сирии и стабилизировать ситуацию в стране.
Наука
В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон
В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Футбол
Хусаинов: игрок ЦСКА играл рукой, а не мяч в неё попал. Это пенальти
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорные эпизоды матча 1/4 финала Кубка России "Спартак" — ЦСКА (3:2).
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Общество
Кадыров и Емельяненко извинились перед Тиной Канделаки
Шоу-бизнес
Киркорова подозревают в использовании парика
Космос
NASA сообщило о приближении крупного астероида к Земле
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида 52768 (1998 OR2).
Авто
Renault Duster сменил поколение
Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
Общество
Общее число заразившихся коронавирусом вне КНР превысило 10 тысяч
Согласно коммюнике, которое приводит РИА Новости, общее число инфицированных новым типом коронавируса вне Китая достигло 10 566 человек после того, как первые случаи заражения были зафиксированы в Португалии, Саудовской Аравии, Тунисе, Марокко, Латвии, Андорре, Иордании и Сенегале.
Здоровье
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.
Кино
Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль»
Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.
Футбол
Гол Жиркова вывел «Зенит» в полуфинал Кубка России
Грозненский «Ахмат» потерпел поражение в экстра-тайме домашнего матча 1/4 финала Кубка России с питерским «Зенитом» — 1:2 д.в. На 58-й минуте был назначен пенальти в ворота «Зенита».
Армия и оружие
Россия усилила военное присутствие в Сирии
Россия усилила военное присутствие в Сирии, передает Reuters со ссылкой на результаты мониторинга судоходства в проливе Босфор.
Игры
Сейчас в Baldur’s Gate III много ассетов от Divinity: Original Sin 2, но от них избавятся
В целом визуально игра уже выглядит куда мрачнее Original Sin 2. Пошаговые бои, кстати, появились в третьей части из-за желания соответствовать первоисточнику — то есть Dungeon & Dragons.
Армия и оружие
ЛНА сохраняет позиции и реагирует на нарушение режима прекращения огня
Ливийская национальная армия сохраняет свои позиции и реагирует на нарушение режима прекращения боевых действий со стороны террористов, сообщил официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.
Политика
Эрдоган ожидает быстрого перемирия в Идлибе после встречи с Путиным
"Ожидаем обеспечения быстрого перемирия в регионе (Идлибе)", - сказал Эрдоган журналистам, отвечая на вопрос о своих ожиданиях от визита в Москву.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Наука
Попугаи понимают основы теории вероятностей
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Авто
Завод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену
Автозавод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену. Как долго продлится такой режим, компания не сообщает.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Общество
Суд Лондона рассмотрит спор Тинькова и налоговой службы США 27 апреля
Представитель Вестминстерского магистратского суда сообщил, что следующее заседание по претензиям налоговой службы США к российскому бизнесмену Олегу Тинькову пройдет 27 апреля.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Происшествия
В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета
Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.