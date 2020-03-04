с чего всё началось

Три месяца назад Блумберг вступал в предвыборную кампанию, "чтобы восстановить Америку и победить Дональда Трампа", которого бывший мэр Нью-Йорка считает угрозой Соединенным Штатам.

Майкл Блумберг отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке

Общество В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Космос NASA сообщило о приближении крупного астероида к Земле Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида 52768 (1998 OR2).

Авто Renault Duster сменил поколение Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.

Общество Общее число заразившихся коронавирусом вне КНР превысило 10 тысяч Согласно коммюнике, которое приводит РИА Новости, общее число инфицированных новым типом коронавируса вне Китая достигло 10 566 человек после того, как первые случаи заражения были зафиксированы в Португалии, Саудовской Аравии, Тунисе, Марокко, Латвии, Андорре, Иордании и Сенегале.

Здоровье Назван срок начала эпидемии коронавируса в России Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.

Кино Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль» Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.

Футбол Гол Жиркова вывел «Зенит» в полуфинал Кубка России Грозненский «Ахмат» потерпел поражение в экстра-тайме домашнего матча 1/4 финала Кубка России с питерским «Зенитом» — 1:2 д.в. На 58-й минуте был назначен пенальти в ворота «Зенита».

Политика Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар» Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Экономика Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.

Биатлон МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.