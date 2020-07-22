Политика

МонаВистаМонаВистаВ США Палата представителей одобрила оборонный бюджет на 2021 год

Опрошенные изданием "Комсомольская правда" эксперты считают, что в нынешней версии оборонный бюджет не будет подписан президентом США Дональдом Трампом, который настроен против положений документа, предлагающих ограничить полномочия президента по защите национальных интересов, о переименовании названных в честь героев Гражданской войны 1861 – 1865 годов военных объектов США и других положений.
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В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

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Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемые в организации побега из Японии экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона отец и сын Тейлоры, ранее задержанные в США, решением суда оставлены под стражей.
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Завод по производству BMW откроется в Калининграде в 2021 году

«Запланированный на июль 2021 года запуск нового предприятия с углубленной технологией и полным циклом производства автомобилей BMW позволит компании соответствовать требованиям специнвестконтракта (СПИК) по уровню локализации выпускаемой продукции», — говорится в сообщении.
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