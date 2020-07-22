Политика
МонаВистаВ США Палата представителей одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Опрошенные изданием "Комсомольская правда" эксперты считают, что в нынешней версии оборонный бюджет не будет подписан президентом США Дональдом Трампом, который настроен против положений документа, предлагающих ограничить полномочия президента по защите национальных интересов, о переименовании названных в честь героев Гражданской войны 1861 – 1865 годов военных объектов США и других положений.
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Эксперт прокомментировал проект оборонного бюджета США c санкциями против РФ
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Палата представителей США утвердила оборонный бюджет, предусматривающий политические меры
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