Политика
МонаВистаВ США Палата представителей одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Опрошенные изданием "Комсомольская правда" эксперты считают, что в нынешней версии оборонный бюджет не будет подписан президентом США Дональдом Трампом, который настроен против положений документа, предлагающих ограничить полномочия президента по защите национальных интересов, о переименовании названных в честь героев Гражданской войны 1861 – 1865 годов военных объектов США и других положений.
Читать в источнике
Оценить412
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт прокомментировал проект оборонного бюджета США c санкциями против РФ
Комсомольская правдавчера в 12:51
Палата представителей США утвердила оборонный бюджет, предусматривающий политические меры
Коммерсантъвчера в 13:47
Палата представителей приняла оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
Известия21 июля в 19:02
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 21:46, Ашберн
Происшествия
Суд сократил срок ареста обвиняемым по делу Голунова экс-полицейским
Мосгорсуд отменил решение Басманного суда о продлении срока содержания под стражей четверых бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств при задержании журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, сообщает ТАСС.
Народные новости вчера в 11:02
Здоровье
Единая цифровая система здравоохранения начнет работу в Свердловской области с 1 августа
Власти Свердловской области запустят единую цифровую систему здравоохранения в регионе с 1 августа.
ТАСС 09:09
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости 18:18
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Напомним, что в Москве и Московской области кинотеатрам разрешено возобновить работу с 1 августа.
Evo-rus.com 06:10
Политика
В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Российская газета 18:51
Политика
Зеленский вместе с президентом Швейцарии направились в Донбасс
«Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая находится в Украине с государственным визитом, начали рабочую поездку в Донецкую и Луганскую области (официальное название ЛДНР в официальных документах Киева — прим.ред.)», — значится в сообщении чиновников.
ИА Новороссия 07:00
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова - в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 14:54
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей
Новые автомобили вчера в 14:20
Армия и оружие
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции.
Piter.tv вчера в 06:19
Музыка
The Rolling Stones выпустили неизвестную ранее песню
Легендарная рок-группа The Rolling Stones решила порадовать своих поклонников и выпустила неизвестную ранее песню.
Комсомольская правда 07:04
Кино
Гей-журнал проведет первую церемонию The Gayming Awards — на ней выберут лучших ЛГБТК-стримера, персонажа и игру
Гей-журнал Gayming Magazine анонсировал церемонию The Gayming Awards, на которой наградит разработчиков за лучшие проявления ЛГБТК-культуры в видеоиграх, а также отметит самых ярких представителей меньшинств в стриминге за 2020 год.
CyberSport.ru вчера в 14:42
Общество
Дегтярев сообщил о выделении Хабаровскому краю 1,3 млрд рублей
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале, что премьер Михаил Мишустин заявил о решении выделить региону дополнительные 1,3 млрд руб. Подробнее — в материале "Ведомостей".
Давыдов.Индекс 12:10
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после пропажи Ан-2 в Бурятии
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Российская газета вчера в 04:42
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК вчера в 02:34
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Кино
«Мстители»: Людей Икс нашли в одном из фильмов киновселенной Marvel
Кадры из фильма «Мстители: Финал» с англоязычными субтитрами Вероятнее всего, речь идёт о мутантах из числа Людей Икс – именно за ними ведёт наблюдение организация «ЩИТ».
Фильм Про 21 июля в 05:09
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Общество
Щеглова назначена заместителем председателя Правительства Забайкалья
Инна Щеглова утверждена на должность заместителя председателя Правительства Забайкалья.
ZAB.RU 20:31
Футбол
Новичка «Боруссии» оскорбили на расовой почве
Новичок дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем был подвержен расистским оскорблениям после перехода в стан "шмелей".
Газета.Ru 15:54
Футбол
«Спартак» согласовал трансферный план и цели на предстоящий сезон
Московский "Спартак" согласовал трансферный план и цели на предстоящий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:45
Политика
Лукашенко разрешил лишить аккредитации Би-би-си и «Радио Свобода»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников пресекать «деструктив» в СМИ вплоть до лишения аккредитации.
News.ru 07:34
Гаджеты
Xiaomi в августе обновит ряд смартфонов до стабильной версии MIUI 12
Китайский производитель смартфонов Xiaomi озвучил список мобильных устройств, которые будут обновлены до стабильной версии MIUI 12.
iReactor 01:14
Футбол
Селюк посоветовал «Зениту» договориться с Миранчуком
Футбольный агент Дмитрий Селюк посоветовал петербургскому "Зениту" договориться о контракте с полузащитником московского "Локомотива" Алексеем Миранчуком.
Газета.Ru 21:21
Общество
Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
Газета.Ru 12:43
Космос
Представлен космический грузовик SpaceTruck для работы на Марсе и Луне
Discover24 вчера в 03:19