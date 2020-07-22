Политика
Evo-rus.comВ США Палата представителей одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Америка намерена ввести максимально жесткие и расширенные запреты, которые будут касаться любых физических и юридических лиц, участвующих в той или иной мере в строительстве газопроводов. Такие участники столкнутся с заморозкой активов, ограничениями на въезд в США, отменой виз.
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Эксперт прокомментировал проект оборонного бюджета США c санкциями против РФ
Комсомольская правда22 июля в 12:51
Палата представителей США утвердила оборонный бюджет, предусматривающий политические меры
Коммерсантъ22 июля в 13:47
Палата представителей приняла оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
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Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
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Москва, 21 июля 2020, 10:26 — REGNUM Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих.
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Шоу-бизнес
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71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
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РИА Новости вчера в 18:18
Политика
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Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
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Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с первым для себя отчетом о работе правительства.
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Общество
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Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
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РИА Новости 01:32
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Борьба с распространением коронавируса SARS-CoV-2 стала одним из вопросов, которые обсудили президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках телефонных переговоров, 23 июля сообщается на странице пресс-службы Белого дома в Twitter.
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Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 4 миллиона
В США число подтвержденных случаев коронавируса превысило 4 миллиона.
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Газета.Ru вчера в 10:40
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Гончаренко подвёл итоги выступления ЦСКА в минувшем сезоне
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Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
Газета.Ru вчера в 12:43
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42