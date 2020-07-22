Америка намерена ввести максимально жесткие и расширенные запреты, которые будут касаться любых физических и юридических лиц, участвующих в той или иной мере в строительстве газопроводов. Такие участники столкнутся с заморозкой активов, ограничениями на въезд в США, отменой виз.

В США Палата представителей одобрила оборонный бюджет на 2021 год

Общество В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский» В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля. 191

Игры Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли. 475

Общество В Москве за сутки 462 пациента вылечились от коронавируса В Москве за последние сутки выздоровели 462 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 593

Экономика ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Народного банка, говорится в сообщении ЦБ. 5

Общество В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мороженое При покупке мороженого Роскачество советует обращать внимание на то, чтобы упаковка не была покрыта кристалликами льда или деформирована, говорится в сообщении организации. 2

Экономика В России могут приостановить индексацию зарплат чиновников Москва, 21 июля 2020, 10:26 — REGNUM Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих. 535

Шоу-бизнес Появились новые откровения о домогательствах Скипского: хотел секса в туалете О домогательствах Скипского стало известно после того, как об этом в Twitter рассказала журналистка издания The Bell Екатерина Аренина.

Экономика В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ. 1,4K

Экономика В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину. 93

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 62

Происшествия В Москве задержали 13 участников массовой драки Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве. 1

Политика Путин и Трамп обсудили взаимодействие РФ и США в борьбе с пандемией Борьба с распространением коронавируса SARS-CoV-2 стала одним из вопросов, которые обсудили президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках телефонных переговоров, 23 июля сообщается на странице пресс-службы Белого дома в Twitter. 475