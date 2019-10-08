Политика

Газета.RuГазета.RuВ США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Жители американского Лос-Анджелеса выложили в своих инстаграмах фотографии и видео того, как неизвестный самолет нарисовал в небе надпись #VVP67. Пользователи считают, что это было оригинальное поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения.
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