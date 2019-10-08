Политика
Газета.RuВ США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Жители американского Лос-Анджелеса выложили в своих инстаграмах фотографии и видео того, как неизвестный самолет нарисовал в небе надпись #VVP67. Пользователи считают, что это было оригинальное поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения.
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Политика
Премьер-министр Азербайджана подал в отставку
Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подал заявление об отставке. Он занимал этот пост с апреля прошлого года.
Российская газета 04:39
Политика
В Иране назвали причину задержания российской журналистки Юзик
Российская журналистка Юлия Юзик была задержана в Тегеране не из-за шпионажа, а из-за проблем с визой.
Life.ru вчера в 05:36
Политика
ВСУ отказались от отвода войск из Донбасса
Дума ТВ вчера в 05:44
Наука
Генетики вывели безрогих быков
Селекционеры уже вывели несколько полностью комолых пород, у которых даже взрослые быки остаются безрогими: русскую, восточно-финскую, британский редпол.
Naked Science 03:59
Политика
Путин наградил американского астронавта Ника Хейга Орденом Мужества
Президент Владимир Путин наградил американского астронавта Ника Хейга за мужество в ходе полета, который сорвался из-за аварийной ракеты "Союз-ФГ".
РИА Новости 04:51
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Футбол
Названа символическая сборная восьмого тура АПЛ
Футболисты «Брайтона» получили наибольшее представительство в символической сборной восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 04:52
Происшествия
Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
РБК 04:16
Политика
Ополченцы Донбасса не станут депутатами Рады, заявили в МИД Украины
В случае прекращения войны и установления мира в Донбассе ополченцы все равно не смогут избираться в Верховную раду Украины, заявил министр иностранных дел этой страны Вадим Пристайко.
REGNUM 03:26
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Китайская компания Xiaomi объявила о презентации новой линейки смартфонов на территории России.
ИнфоСМИ 03:13
Политика
Лукашенко: Россию и НАТО от ядерной войны отделяют несколько минут
Градус недоверия между Россией и Западом достиг своего предела, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Daily Storm 04:26
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Единоборства
Устинов согласился заменить Спонга в бою с Усиком
Metaratings 04:00
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия вчера в 10:07
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Политика
Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Самолет-амфибия совершил жесткую посадку под Магаданом
Частный самолет-амфибия совершил жесткую посадку при взлете в Магаданской области.
Известия 03:33
Происшествия
Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка
Ведомости вчера в 07:37
Происшествия
Власти ФРГ назвали инцидент с грузовиком террористическим актом
Власти Германии назвали инцидент в городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), в ходе которого грузовик врезался в толпу и ранил 17 человек, террористическим актом.
Газета.Ru 03:53
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали отрывки книги о Жанне Фриске
Появились отрывки из первой книги, посвященной Жанне Фриске. Произведение «Блестка» написал близкий друг певицы Геннадий Куркин.
ИнфоСМИ 03:26
Политика
Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
Экономика
Счетная палата предложила изменить принцип господдержки кинематографа
Счетная палата РФ предложила изменить принцип господдержки кинематографа: учитывать при распределении бюджетных субсидий создателям фильмов успешность проката их предыдущих картин, говорится в сообщении контрольного ведомства.
РИА Новости 03:35
Политика
На губернаторов примеряют отставки
Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08