Политика
Газета.RuВ США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Жители американского Лос-Анджелеса выложили в своих инстаграмах фотографии и видео того, как неизвестный самолет нарисовал в небе надпись #VVP67. Пользователи считают, что это было оригинальное поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения.
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Политика
Медведев потребовал завершить дискуссию по закону о защите инвестиций
Глава правительства Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями заявил о необходимости завершить затянувшиеся споры по поводу законопроекта о защите и поощрении капитальных вложений и инвестиционной деятельности.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово
По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 71,24 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 9,08 копейки - до 71,2372 рубля, курс доллара увеличился на 4,13 копейки - до 64,8672 рубля, следует из данных Банка России.
Происшествия
ZDF: власти Германии признали инцидент в Лимбурге терактом
Власти Германии признали терактом инцидент в городе Лимбург-ан-дер-Лан, передает телеканал ZDF.
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
Армия и оружие
Сирийские курды назвали условия для переговоров с Москвой и Дамаском
Сирийские курды «могут начать переговоры с Дамаском и Москвой, если Соединенные Штаты полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны», заявил представитель, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Армия и оружие
Пилоты самолета сняли на видео запуск баллистической ракеты США
Сообщается, что шестого сентября у побережья Южной Калифорнии в США с подводной лодки были запущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию
Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Политика
В Кремле оценили слова Лукашенко о роли России в конфликте в Донбассе
Россия никогда не была и не будет стороной конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Кино
Вышел трейлер сериала «Викинги» с Данилой Козловским
В YouTube опубликован трейлер нового сезона сериала «Викинги». Одну из ролей в телепроекте сыграет российский актер Данила Козловский.
Спорт
Американка Моррис номинирована на приз за поздравление Сидоровой
Представительница США попала в число претендентов на приз из-за того, что поздравила россиянку Анжелику Сидорову.
Политика
Европа недооценивает последствия выхода США из ДРСМД, заявил Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Европе не в полной мере осознают негативные последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Политика
Александр Калашников назначен директором ФСИН
"Калашников Александр Петрович" указано на сайте ведомства в разделе "Директор ФСИН России".
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Происшествия
Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Происшествия
Опубликована запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
Происшествия
С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 терактов
С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 преступлений террористической направленности и ликвидировано 30 террористических ячеек, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.
Финансы
ВТБ больше не принимает вклады в евро
Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета.
Футбол
Новиков назначен и.о. главного тренера «Динамо»
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными
С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Общество
На Запашного пожаловались в СК России
"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Политика
Допрошенная ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела в Москву
Из Нью-Йорка в Москву вылетел Boeing 777, на борту которого находится депутат Госдумы России Инга Юмашева.
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Армия и оружие
Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска
Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.