Политика

Газета.RuГазета.RuВ США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Жители американского Лос-Анджелеса выложили в своих инстаграмах фотографии и видео того, как неизвестный самолет нарисовал в небе надпись #VVP67. Пользователи считают, что это было оригинальное поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения.
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Инопланетяне или «свои в небесной канцелярии»? Воздушное поздравление Путину переросло в жаркие споры западных пользователей

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РЕН ТВвчера в 15:33
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