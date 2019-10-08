Политика
РИА НовостиВ Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Жители Лос-Анджелеса опубликовали в Instagram фотографии и видео того, как неизвестный самолет начертил в небе над Голливудом хэштег VVP67, который, по мнению пользователей, является поздравлением президента России Владимира Путина с днем рождения.
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В небе над Лос-Анджелесом самолет написал поздравление Владимиру Путину
Московский Комсомолецвчера в 18:05
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