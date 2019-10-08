Политика
Газета.RuВ США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Жители американского Лос-Анджелеса выложили в своих инстаграмах фотографии и видео того, как неизвестный самолет нарисовал в небе надпись #VVP67. Пользователи считают, что это было оригинальное поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения.
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Космос
Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв
AstroNews.ru 05:00
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha предлагается почти за 140 тысяч долларов
Инновационный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha предлагается на Tmall почти за 140 тысяч долларов.
UfaTime.ru 05 октября в 16:22
Гаджеты
Больше никакого Android 9 Pie. Google заставит производителей выпускать все новые смартфоны сразу на Android 10
Android 9 Pie была выпущена 6 августа 2018 года, так что у на 31 января производителей будет год с половиной, чтобы насладиться выпуском устройств на её основе.
iXBT.com 16:47
Авто
Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип
Значок R-Line приобретает новый облик и впервые будет представлен на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября.
32CARS.ru 05:54
Общество
СМИ рассказали, как российские олигархи улучшают имидж России в США
Русскую культуру активно продвигают за рубежом как минимум пять миллиардеров и один банкир из России, говорится в материале газеты The New York Times под названием «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России».
БИЗНЕС Online 05:31
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Политика
Глава МИД Украины назвал три сценария развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости 21:19
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК 21:51
Шоу-бизнес
Нейрохирург рассказал о шансах Заворотнюк на выздоровление
Победить глиобластому невозможно, современная медицина может только помочь продлить жизнь больному, заявил доктор медицинских наук, нейрохирург Павел Шнякин.
ФАН 09:43
Футбол
Ибрагимович забил шикарный гол в последнем туре MLS
Чемпионат 03:03
Армия и оружие
The National Interest назвал лучшие российские танки
Список лучших советских и российских танков составили журналисты американского военного издания The National Interest.
ТК Звезда 10:45
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных своих клиентов
На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.
РИА Новости 16:15
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс 06:10
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Общество
В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
RT на русском 08:03
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад
Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.
ТАСС 07:47
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru вчера в 14:00
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru 18:08
Здоровье
В ЕАО зафиксировали десять очагов АЧС
«На 7 октября текущего года в ЕАО официально зарегистрировано десять очагов АЧС, все они расположены в одном, Ленинском районе ЕАО», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 22:44
Происшествия
Пенсионеру в Москве не продали хлеб из-за десятикопеечных монет
По словам очевидцев, кассир не продала хлеб из-за того, что мужчина хотел расплатиться десятикопеечными монетами.
Вечерняя Москва вчера в 11:31
Авто
Продажи китайских автомобилей в сентябре выросли на 18%
SpeedMe 05 октября в 10:40
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 14:52
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Потенциальная ядерная война, которая может разразиться в 2025 году, унесет жизни от 50 до 125 млн человек за неделю.
SakhalinMedia.ru 05 октября в 09:30
Политика
Дальневосточным губернаторам грозят отставки
Пресс-службы губернаторов отставки отрицали, однако не так давно глава ЕАО попал в список аутсайдеров в рейтинге политической устойчивости глав регионов.
EastRussia 19:45
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:51
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости 04:13
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после информации о своем исчезновении
Актриса Наталья Бочкарева вышла на связь и рассказала о своем самочувствии. Она отметила, что чувствует себя хорошо.
Вечерняя Москва 15:09
Космос
Что нужно для прокормления миллиона человек на Марсе: особенности АПК Красной планеты
AgroXXI 05 октября в 01:00