RUSAL America вернулась к полноценной деятельности в начале 2019 года, когда Минфин США снял санкции с Rusal после уступки Дерипаской контроля над компанией.

с чего всё началось

В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски. Об этом свидетельствуют документы в судебной базе от пятого ноября 2019 года.

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