Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций

В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски. Об этом свидетельствуют документы в судебной базе от пятого ноября 2019 года.
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с чего всё началось

Дерипаска впервые раскрыл «замороженные» активы в США

RUSAL America вернулась к полноценной деятельности в начале 2019 года, когда Минфин США снял санкции с Rusal после уступки Дерипаской контроля над компанией.
РБК06:34

Подробнее о событии

РБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах

ТАСС09:16

Активы компании Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций

РИА Новости16:36

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:19

В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций

Российская газета19:31

Юристы Дерипаски впервые раскрыли заблокированные в США активы миллиардера

Forbes08:29

СМИ узнали, какие активы Дерипаски были заблокированы в США из-за санкций

Коммерсантъ07:45

Дерипаска впервые назвал заблокированные в США активы

Ведомости07:24
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:32, Вашингтон
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Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
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Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
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Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро

Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
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Политика

Коломойский пообещал США российские танки в Польше

Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Деловое.ТВ 13 ноября в 11:31
Армия и оружие

Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
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Общество

Названы причины просрочек россиян по кредитам

Основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.
Lenta.ru 12 ноября в 23:19
Общество

Власти Венеции обратились к миру с просьбой о помощи после наводнения

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро обратился ко всем неравнодушным на своей странице в "Твиттере" и попросил помочь восстановить город после наводнения.
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Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
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Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
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За несколько дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, также рассекретили спецификации и прайс-лист на модель.
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Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
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«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов

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В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину

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Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
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Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

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Экономика

Гейтс обогнал Безоса в рейтинге миллиардеров

Американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg, впервые за два года обогнав главу Amazon Джеффа Безоса.
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На Украине выступили против обучения иностранцев на русском языке

Украинские ученые и представители общественных организаций выступили против обучения в вузах иностранцев на русском языке.
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Медведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве

Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат по итогам проката короткой программы на Rostelecom Cup.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел получить российские истребители Су-30СМ бесплатно, однако Россия на это не пошла из-за имеющихся разногласий.
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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