Общество
Российская газетаВ США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций
В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски. Об этом свидетельствуют документы в судебной базе от пятого ноября 2019 года.
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с чего всё началось
RUSAL America вернулась к полноценной деятельности в начале 2019 года, когда Минфин США снял санкции с Rusal после уступки Дерипаской контроля над компанией.РБК06:34
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Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
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К юбилею «Ну, погоди» студия «Союзмультфильм» выпустит новые серии
К 50-летнему юбилею устроят выставку Чебурашка и все-все-все, а также грандиозный концерт 50 лет любимым героям Союзмультфильма.
Футбол
Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро
Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Политика
Коломойский пообещал США российские танки в Польше
Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
Общество
Названы причины просрочек россиян по кредитам
Основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.
Общество
Власти Венеции обратились к миру с просьбой о помощи после наводнения
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Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Музыка
Пригожин оценил шансы Бузовой выступить на «Евровидении»
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры
За несколько дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, также рассекретили спецификации и прайс-лист на модель.
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Шоу-бизнес
Пропавшая мать актера Носика нашлась в московской больнице
Мать актера Александра Носика нашлась в одной из московских больниц.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно делать прививку от гриппа
Президент РФ Владимир Путин сообщил 11 ноября, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым последовать его примеру.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Экономика
Гейтс обогнал Безоса в рейтинге миллиардеров
Американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg, впервые за два года обогнав главу Amazon Джеффа Безоса.
Политика
На Украине выступили против обучения иностранцев на русском языке
Украинские ученые и представители общественных организаций выступили против обучения в вузах иностранцев на русском языке.
Фигурное катание
Медведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат по итогам проката короткой программы на Rostelecom Cup.
Авто
Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру
Кино
Вышел трейлер нового «Спанч Боба» с Киану Ривзом
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Политика
Лукашенко хотел получить эскадрилью российских Су-30СМ бесплатно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел получить российские истребители Су-30СМ бесплатно, однако Россия на это не пошла из-за имеющихся разногласий.