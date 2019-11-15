Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций

В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски. Об этом свидетельствуют документы в судебной базе от пятого ноября 2019 года.
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с чего всё началось

Дерипаска впервые раскрыл «замороженные» активы в США

RUSAL America вернулась к полноценной деятельности в начале 2019 года, когда Минфин США снял санкции с Rusal после уступки Дерипаской контроля над компанией.
РБК06:34

Подробнее о событии

В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций

Российская газета19:31

Активы компании Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций

РИА Новости16:36

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:19

РБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах

ТАСС09:16

Юристы Дерипаски впервые раскрыли заблокированные в США активы миллиардера

Forbes08:29

СМИ узнали, какие активы Дерипаски были заблокированы в США из-за санкций

Коммерсантъ07:45

Дерипаска впервые назвал заблокированные в США активы

Ведомости07:24
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:00, Вашингтон
Теннис

Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP

Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.
Lenta.ru 17:29
Политика

Демонстранты перекрыли в Тбилиси проспект Руставели

Сегодня вечером в центре Тбилиси проходит акция протеста против провала поправок в Конституцию Грузии, предполагающих переход на пропорциональную систему выборов в высший законодательный орган страны.
Вестник Кавказа вчера в 13:47
Общество

«Стань джедаем»: вышел новый трейлер игры Fallen Order

Напомним, релиз Star Wars Jedi: Fallen Order состоялся сегодня, 15 ноября 2019 года. Игра доступна на PC, Xbox One и PS4.
REGNUM 03:01
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Технологии

Apple удалила из App Store все связанные с вейпингом приложения

Apple на фоне роста проблем со здоровьем, вызванных курением электронных сигарет, решила удалить 181 приложение, связанное с вейпингом, из магазина App Store, сообщил Axios.
РБК 20:46
Экономика

10% заемщиков после реструктуризации снова попадают в просрочку

Около 10% клиентов банков, решивших провести реструктуризацию кредита, через какое-то время снова выходят на просрочку, сообщил вице-президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторов" (НАПКА) Александр Морозов.
Вести.Финанс 01:41
Армия и оружие

Израильская армия: из Газы в сторону Израиля выпустили около 450 ракет

РИА Новости вчера в 04:06
Общество

Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов

РИА Новости 14:50
Происшествия

Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее

Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
РБК 09:58
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru вчера в 01:52
Политика

Белоруссия намерена изменить договор об охране границ с Россией

Речь идёт о совместных усилиях по развитию инфраструктуры, оснащению сил и средств, привлекаемых для охраны границы.
Газета Кемерова вчера в 11:09
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 12:15
Культура

Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной

Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Актуальные Новости 13 ноября в 06:17
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Телеканал 360° 15:45
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 11:57
Политика

Вице-президент США заявил о ненужности российских «Союзов»

Выступая в Исследовательском центре имени Джозефа Эймса в Калифорнии, Пенс заявил, что уже этой весной США якобы отправят на МКС своих астронавтов на собственных космических пилотируемых кораблях, что будет означать отказ от использования российских "Союзов".
Военное обозрение 04:22
Космос

Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат

Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Актуальные Новости 13 ноября в 04:24
Транспорт

В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину

С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
Российская газета 04:27
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС 08:51
Общество

Мигранты хотят получать более высокую зарплату, чем россияне

Аномальный наплыв мигрантов зафиксировали в России В 2019 году установлен рекорд десятилетия Самая большая разница (14%) в финансовых требованиях среди водителей: россияне в среднем готовы работать за 47 тыс. рублей в месяц, а приезжие соискатели хотят как минимум 54,5 тыс. рублей.
АМИТЕЛ вчера в 05:14
Шоу-бизнес

Самойлова и Джиган выбрали имя для четвертого ребенка

Городовой 08:04
Авто

Гиперкар Aspark Owl стал намного мощнее и чуть дешевле

Авторы гиперкара декларируют разгон с нуля до 60 миль/ч (97 км/ч) за 1,69 с (японцы называют это рекордом для дорожных машин на дорожных же шинах) и до сотни за 1,9 с. Кроме того, ускорение с нуля до 300 км/ч занимает 10,6 с, а максималка купе Aspark Owl теперь равна 400 км/ч (в первых версиях была только 280).
Драйв 13 ноября в 02:33
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru вчера в 07:30
Шоу-бизнес

Светлана Лобода поделилась первой фотосессией дочки Тильды

Фото сделаны в первый день рождения малышки. Напомним, совсем скоро Тильде исполнится 1.5 года. Имя отца ребёнка Лобода держит в секрете.
Paparazzi.ru 07:56
Фигурное катание

Александра Трусова упала на Гран-при в Москве

Российская фигуристка, победительница этап Гран-при в Канаде Александра Трусова допустила забавное падение на турнире в Москве, который проходит на льду "Мегаспорта".
Российская газета 12:00
Политика

Помпео обвинил Китай в кибератаках на НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в подрыве безопасности коммуникаций Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 14:14
Здоровье

Врачей начнут премировать за обнаружение онкологии

Дополнительное стимулирование медицинских работников за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях введут в России с 2020 года.
News.ru вчера в 08:47
Происшествия

Арест охранника колледжа, где студент устроил стрельбу, отложен

Суд отложил арест охранника колледжа в Благовещенске, где студент открыл стрельбу по людям.
РЕН ТВ 20:54
Армия и оружие

Рассекречен приказ о советской предшественнице «Калибров»

Взгляд.ру 20:20
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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