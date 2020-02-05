Политика
ИзвестияВ США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Россия и Соединенные Штаты скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Происшествия
Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила
Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Происшествия
В аэропорту Стамбула разбился самолет
Самолет турецкого лоукостера Pegasus Airlines при посадке выехал за пределы ВПП в аэропорту «Сабиха Гекчен» в Стамбуле.
Политика
Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился
Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
Единоборства
Олег Кашин обвинил Хабиба в дискредитации России
Публицист Олег Кашин считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не должен представлять Россию на мировой арене.
Общество
На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат
На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
Политика
Песков объяснил поправку в Конституцию об индексации пенсий
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова главы государства о том, что поправки в Конституцию продиктованы "просто жизнью".
Хоккей
Самсонов избежал серьезной травмы после щелчка Овечкина
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов избежал серьезной травмы после броска одноклубника Александра Овечкина, информирует пресс-служба «Кэпиталз».
Политика
Во Франции признали бесполезность санкций и изоляции России
Специальный представитель президента Франции по связям с Россией Жан-Пьер Шевенман признал бесполезность санкций Евросоюза и идеи изоляции России.
Происшествия
Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии
Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Авто
«Группа ГАЗ» получила ОТТС на новый низкопольный автобус
Производство новой маршрутки уже налаживается, но когда она станет доступна для заказа и сколько будет стоить пока неизвестно.
Энергетика
В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию упали на 40 процентов
Поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40 процентов, составив 14,4-14,8 миллиарда кубометров.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Футбол
Тихонов – в редакции «Чемпа». Про Романцева, «Спартак», Карреру и зло российского футбола
Футбол
Кононов стал главным тренером «Риги»
Общество
Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", и передал органам опеки ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Украина заявила о неготовности к возвращению Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о неготовности страны к возвращению полуострова.
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
Культура
Элайджа Вуд станцевал Skibidi с группой Little Big
Участники российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская станцевали под Skibidi вместе с американским актером Элайджей Вудом.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Шоу-бизнес
Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике
Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Армия и оружие
В России разработают новую версию боевого беспилотника «Альтиус»
Минобороны России заключило с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) контракт на разработку новой версии разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус-РУ».
Политика
Путин заявил, что человечество приблизилось к опасной черте
Человечество оказалось у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и угроз терроризма.
Происшествия
Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы
Политика
США намерены расширить санкции против «Северного потока-2»
Вашингтон намерен расширить санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt.
Авто
Новый Volkswagen Polo скопирует Skoda Rapid
Разработанный специально для России Volkswagen Polo следующего поколения будет представлен в нынешнем году.
Общество
Путин призвал закрыть завышающие цены на медицинские маски аптеки
Нужно закрыть аптеки, в которых завышают цены на медицинские маски, на продажах это не отразится.
Футбол
ФИФА отреагировала на сообщения о недопуске России к ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) не располагает новыми данными об участии сборной России в чемпионате мира по футболу 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФИФА.