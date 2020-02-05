Политика

ИзвестияИзвестияВ США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

Россия и Соединенные Штаты скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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В США объявили о переговорах с Россией по контролю вооружения

РБК11:16

Помощник Трампа: США и Россия скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями

Эхо Москвы09:29

В США заявили, что начнут переговоры с РФ по контролю над вооружениями

ТАСС10:50

В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

РИА Новости10:33

В Белом доме прокомментировали возможность продления СНВ-3

Известия11:16

В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

RT на русском09:56

США планируют скоро начать переговоры с Россией по контролю над вооружениями

Коммерсантъ11:10
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Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Lenta.ru вчера в 23:31
Происшествия

Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила

Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Lenta.ru 09:28
Происшествия

В аэропорту Стамбула разбился самолет

Самолет турецкого лоукостера Pegasus Airlines при посадке выехал за пределы ВПП в аэропорту «Сабиха Гекчен» в Стамбуле.
BFM.ru 10:51
Политика

Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Вечерняя Москва вчера в 03:11
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК вчера в 12:59
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Олег Кашин обвинил Хабиба в дискредитации России

Публицист Олег Кашин считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не должен представлять Россию на мировой арене.
Газета.Ru 08:16
Общество

На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат

На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
REGNUM 05:11
Политика

Песков объяснил поправку в Конституцию об индексации пенсий

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова главы государства о том, что поправки в Конституцию продиктованы "просто жизнью".
Российская газета 05:34
Хоккей

Самсонов избежал серьезной травмы после щелчка Овечкина

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов избежал серьезной травмы после броска одноклубника Александра Овечкина, информирует пресс-служба «Кэпиталз».
Спорт-Экспресс 10:40
Политика

Во Франции признали бесполезность санкций и изоляции России

Специальный представитель президента Франции по связям с Россией Жан-Пьер Шевенман признал бесполезность санкций Евросоюза и идеи изоляции России.
Lenta.ru 08:56
Происшествия

Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии

Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
РБК вчера в 20:26
Авто

«Группа ГАЗ» получила ОТТС на новый низкопольный автобус

Производство новой маршрутки уже налаживается, но когда она станет доступна для заказа и сколько будет стоить пока неизвестно.
Tvoe-avto.com вчера в 15:24
Энергетика

В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию упали на 40 процентов

Поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40 процентов, составив 14,4-14,8 миллиарда кубометров.
Московский Комсомолец 04:44
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Футбол

Тихонов – в редакции «Чемпа». Про Романцева, «Спартак», Карреру и зло российского футбола

Чемпионат 01:00
Футбол

Кононов стал главным тренером «Риги»

Бомбардир.ру 04:10
Общество

Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", и передал органам опеки ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:01
Политика

Украина заявила о неготовности к возвращению Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о неготовности страны к возвращению полуострова.
Lenta.ru 10:18
Происшествия

В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

Известия вчера в 08:23
Культура

Элайджа Вуд станцевал Skibidi с группой Little Big

Участники российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская станцевали под Skibidi вместе с американским актером Элайджей Вудом.
VSE42.RU вчера в 22:56
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
Общество

Автор объяснил появление грустного Киану Ривза в украинском учебнике

Lenta.ru 10:11
Шоу-бизнес

Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике

Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Газета Кемерова 03 февраля в 17:51
Армия и оружие

В России разработают новую версию боевого беспилотника «Альтиус»

Минобороны России заключило с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) контракт на разработку новой версии разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус-РУ».
RT на русском 06:25
Политика

Путин заявил, что человечество приблизилось к опасной черте

Человечество оказалось у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и угроз терроризма.
URA.Ru 06:58
Происшествия

Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы

Вести.Ru вчера в 11:06
Политика

США намерены расширить санкции против «Северного потока-2»

Вашингтон намерен расширить санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt.
Рифей-Пермь вчера в 11:55
Авто

Новый Volkswagen Polo скопирует Skoda Rapid

Разработанный специально для России Volkswagen Polo следующего поколения будет представлен в нынешнем году.
Автомобили.ру 07:48
Общество

Путин призвал закрыть завышающие цены на медицинские маски аптеки

Нужно закрыть аптеки, в которых завышают цены на медицинские маски, на продажах это не отразится.
Известия 07:48
Футбол

ФИФА отреагировала на сообщения о недопуске России к ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) не располагает новыми данными об участии сборной России в чемпионате мира по футболу 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФИФА.
РИА Новости 06:05
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