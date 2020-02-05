Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о скором начале переговоров о контроле над вооружениями между Вашингтоном и Москвой.
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В США объявили о переговорах с Россией по контролю вооружения

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В Белом доме прокомментировали возможность продления СНВ-3

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В США заявили, что начнут переговоры с РФ по контролю над вооружениями

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В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

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США планируют скоро начать переговоры с Россией по контролю над вооружениями

Коммерсантъ11:10

В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

RT на русском09:56

Помощник Трампа: США и Россия скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями

Эхо Москвы09:29
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Армия и оружие

СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ

Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
Журналистская правда вчера в 02:41
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Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

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Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
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Xiaomi представил смартфон Poco X2

Poco – новый бренд компании Xiaomi представили в индии первый смартфон.
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Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

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В Туркмении мужчинам старше 40 запретили красить волосы в черный цвет

В государственных учреждениях и предприятиях одного из районов Туркмении мужчинам старше сорока запретили красить волосы в черный цвет.
Lenta.ru 07:31
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Стало известно число пострадавших в аварии самолёта в Стамбуле

Не менее 21 человека госпитализировано после жёсткой посадки самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула.
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Происшествия

Жителя Уфы подозревают в убийстве мужчины

Меру пресечения для мужчины, которого подозревают в убийстве, предположительно, педофила, изберет суд Уфы.
REGNUM 03 февраля в 06:11
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в российской истории

Труд вчера в 16:14
Происшествия

Полицейские передали родителям ребенка, сбежавшего из детского сада

Полицейские Северо-Западного округа Москвы вернули родителям шестилетнего сына, ушедшего из детского сада.
Вести.Ru 12:52
Происшествия

В Ялте шторм унес жизни двух человек

Российская газета 06:18
Политика

Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского

Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
ТАСС 12:03
Игры

Sony запустила страницу консоли PlayStation 5

В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
ToDay News Ufa вчера в 16:43
Транспорт

В России предложили ограничить использование шин с шипами

В России могут ввести ряд ограничений на использование шипованных шин, возможные нововведения обсудили участники круглого стола, организованного комитетом Госдумы по транспорту и строительству, пишет "Коммерсант".
РИА Новости 08:44
Наука

Легкие быстро и успешно восстанавливаются после отказа от курения

Ученые Института Сэнгера и Университетского колледжа Лондона в Великобритании проведя ряд исследований, смогли доказать, что отказ от курения усиливает защиту человеческого организма от раковых опухолей легких.
News-24.ru 02 февраля в 07:34
Политика

Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе

Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа по окончании его выступления перед законодателями.
Известия вчера в 23:14
Армия и оружие

Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе

Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.
REGNUM 09:17
Политика

Более 70% украинцев назвали Россию враждебной страной

Более двух третей жителей Украины воспринимают Россию как враждебную страну.
РБК 11:01
Единоборства

Отец Хабиба ответил журналисту на критику в адрес сына

Отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап ответил журналисту Олегу Кашину, который жестко раскритиковал его сына, заявив, что последний дискредитирует страну в мировом спорте.
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Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Политика

Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма

Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
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Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

Создатели фильма «Сваты» поспешили сообщить радостную новость - съемки нового сезона культового сериала после нескольких лет застоя стартовали.
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Экономика

Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk

VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Коммерсантъ вчера в 21:44
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Авто

Renault объявила скидки на свои автомобили в феврале

Наконец, Renault продолжает принимать участие в государственных программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых можно получить единовременную скидку 10% от стоимости автомобиля (не должна превышать 1 млн рублей) для уплаты первоначального взноса по кредиту.
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Кино

Кристиан Бэйл может сыграть главного злодея в новом фильме Marvel

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В Симферополе начнут подавать воду по графику

Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
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Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире

Газета.Ru 11:01
Общество

«Яндекс» устранил сбой в работе своих сервисов

Пользователи жаловались на неполадки в работе почты, сайта, платежного сервиса и ряда функций «Яндекс.Музыки».
Коммерсантъ 11:27
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