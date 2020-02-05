Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о скором начале переговоров о контроле над вооружениями между Вашингтоном и Москвой.

В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

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