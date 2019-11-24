с чего всё началось

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Хоккей ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ Московский ЦСКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Космос Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.

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Общество В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.

Экономика В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.

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Музыка Полина Гагарина поймала Дмитрия Нагиева на развязном поведении В первом поединке Полина Гагарина представила Лилию Вельтман и Ольгу Уразгалиеву. После исполнения песни девушки обнялись на сцене.

Армия и оружие Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.

Культура Умер народный артист Украины Давид Бабаев В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.

Шоу-бизнес Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.

Технологии Хакеры украли данные более 1 млрд пользователей соцсетей по всему миру Эксперт по кибербезопасности из США Винни Тройя сообщил о том, что в сети была опубликована база данных с информацией об 1,2 млрд пользователей различных соцсетей.