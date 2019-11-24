Политика
RT на русскомВ США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.
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с чего всё началось
Глава комитета сената США по международным отношениям Джим Риш рассказал изданию Defense News о планах включить санкции против подрядчиков строительства «Северного потока-2» в законопроект об обороне на 2020 год.Коммерсантъвчера в 23:39
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Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
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В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.
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Вышел трейлер 12-го сезона «Доктора Кто»
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ЗРПК «Панцирь-С1Э» сбил беспилотники США и НАТО над Ливией
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Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
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Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC
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