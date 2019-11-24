Политика
РИА НовостиСША намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом изданию Defense News сообщил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.
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с чего всё началось
Глава комитета сената США по международным отношениям Джим Риш рассказал изданию Defense News о планах включить санкции против подрядчиков строительства «Северного потока-2» в законопроект об обороне на 2020 год.Коммерсантъвчера в 23:39
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Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как второму пилоту стало плохо.
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Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
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На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
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Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
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В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов
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Экономика
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
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Как правильно прогревать двигатель в холодную погоду
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
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Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Армия и оружие
Эксперт оценил перевооружение сухопутных войск на комплекс «Искандер»
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«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
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«Рейнджерс» обыграл «Монреаль», Бучневич и Панарин забили по голу
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Раскрыт секрет постельной сцены с участием Асмус в фильме «Текст»
Продюсер Ольга Леснова рассказала о том, что актриса Кристина Асмус использовала специальные накладки для прикрытия интимных частей тела во время съемок откровенной сцены в драме «Текст».
Политика
The Economist показал карту Украины без Крыма
Карту Украины без Крыма показал в своем сюжете об импичменте президента США Дональда Трампа британский журнал The Economist.
Футбол
Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле
Шоу-бизнес
Ветлицкая объяснила возвращение в Россию
Певица Наталья Ветлицкая рассказала в интервью программе «Привет, Андрей!» на «России 1», почему решила вернуться на родину после 15 лет жизни в Испании.
Происшествия
Погоня за убийцей из Петербурга завершилась в Карелии
Сотрудники угрозыска выехали следом за убийцей на личном транспорте одного из полицейских.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
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В центре Петербурга пешеход ранил таксиста ножом
"По предварительным данным, трое неизвестных злоумышленников переходили дорогу, один из них залез на автомобиль марки BMW, которым управлял пострадавший, в результате чего произошел конфликт, в котором неизвестный нанес ножевое ранение мужчине", – говорится в сообщении.
Политика
О ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата рассказал Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал историю о ставшей в кругах ООН мемом фразе советского дипломата Олега Трояновского.
Авто
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Под капотом кастома установлен 9,4-литровый двигатель Hemi V8 с двойным турбонаддувом, который выдаёт более 2250 лошадиных сил на специальном гоночном бензине и около 600 лошадиных сил на обычном американском 91-м топливе.
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Адвокат Трампа уверен в причастности Байдена к коррупции на Украине
Адвокат американского президента Рудольф Джулиани уверен, что собранные им улики доказывают причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции на Украине.
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Общество
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Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
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