с чего всё началось

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом изданию Defense News сообщил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.

Политика На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.

Происшествия Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.

Футбол В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов "Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".

Общество Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».

Кино Раскрыт секрет постельной сцены с участием Асмус в фильме «Текст» Продюсер Ольга Леснова рассказала о том, что актриса Кристина Асмус использовала специальные накладки для прикрытия интимных частей тела во время съемок откровенной сцены в драме «Текст».

Политика The Economist показал карту Украины без Крыма Карту Украины без Крыма показал в своем сюжете об импичменте президента США Дональда Трампа британский журнал The Economist.

Шоу-бизнес Ветлицкая объяснила возвращение в Россию Певица Наталья Ветлицкая рассказала в интервью программе «Привет, Андрей!» на «России 1», почему решила вернуться на родину после 15 лет жизни в Испании.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Происшествия В центре Петербурга пешеход ранил таксиста ножом "По предварительным данным, трое неизвестных злоумышленников переходили дорогу, один из них залез на автомобиль марки BMW, которым управлял пострадавший, в результате чего произошел конфликт, в котором неизвестный нанес ножевое ранение мужчине", – говорится в сообщении.

Авто Dodge Charger с двигателем 9,4 литра из «Форсажа» продадут на аукционе Под капотом кастома установлен 9,4-литровый двигатель Hemi V8 с двойным турбонаддувом, который выдаёт более 2250 лошадиных сил на специальном гоночном бензине и около 600 лошадиных сил на обычном американском 91-м топливе.