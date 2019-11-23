Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом изданию Defense News сообщил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.
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с чего всё началось
Глава комитета сената США по международным отношениям Джим Риш рассказал изданию Defense News
 о планах включить санкции против подрядчиков строительства «Северного потока-2» в законопроект об обороне на 2020 год.
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