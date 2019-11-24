Политика
RT на русскомВ США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.
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с чего всё началось
Глава комитета сената США по международным отношениям Джим Риш рассказал изданию Defense News о планах включить санкции против подрядчиков строительства «Северного потока-2» в законопроект об обороне на 2020 год.Коммерсантъвчера в 23:39
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Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо.
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Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
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Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму
Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал Крым "плацдармом для господства" России в Средиземном море.
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Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве
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ОЗХО уличили в подлоге данных о химатаке в Сирии
Как отмечается, информация о подлоге содержится в письме одного из сотрудников миссии ОЗХО, которая расследовала инцидент.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
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СК проверяет информацию о нападении на журналиста в Иркутской области
"В связи с ЧП следственным отделом по Иркутскому району СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом)", - сказали в региональном ведомстве.
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Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
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Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.
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Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале
Вертолёт Ми-8, на борту которого находились вахтовики, совершил жёсткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
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Вице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году
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Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН
Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
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Мэр Тулуна вышел из больницы после ДТП
При столкновении погибла супруга Юрия Карих. По данным медосвидетельствования, мэр Тулуна был трезв во время управления автомобилем.
Экономика
У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
У крупнейшего российского страховщика, компании «Согаз», появился новый совладелец.
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Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
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Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
Политика
The Economist показал карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
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Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах
Президент России Владимир Путин призвал партию «Единая Россия» «терзать и трясти» чиновников на местах.
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Из-за отключения интернета была нарушена работа посольства России в Иране, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-аташе российской дипломатической миссии Андрея Ганенко.
Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
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Общество
Полиция оштрафовала Шнура и Noize MC за мат на концерте
Полиция оштрафовала лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова и Ивана Алексеева (Noize MC) за нецензурную лексику на концерте, сообщает The Flow.
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Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой
В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Политика
Блумберг собирается помешать Трампу переизбраться на пост президента
Майкл Блумберг – экс-мэр Нью-Йорка – сделает всё, что в его силах, чтобы не позволить действующему президенту США Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
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