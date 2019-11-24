Политика

RT на русскомRT на русскомВ США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.
Читать в источнике
Комментировать435
с чего всё началось
Глава комитета сената США по международным отношениям Джим Риш рассказал изданию Defense News
 о планах включить санкции против подрядчиков строительства «Северного потока-2» в законопроект об обороне на 2020 год.
Коммерсантъвчера в 23:39

Подробнее о событии

В России оценили план США блокировать «Северный поток-2» через военный бюджет

Lenta.ru04:44

В конгрессе намерены включить санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет США

RT на русском03:29

В Совфеде оценили новые санкции США против «Северного потока-2»

Российская газета04:20

В Совфеде ответили на планы США по «Северному потоку - 2»

Газета.Ru05:43

Эксперт оценил планы США ввести санкции против «Северного потока — 2»

РИА Новости02:47

Эксперт оценил планы США ввести санкции против «Северного потока – 2»

Известия04:31

США решили включить санкции против «Северного потока-2» в военный бюджет

РБКвчера в 23:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:49, Вашингтон
Транспорт

Собянин пообещал устранить «технические огрешности» в работе МЦД

Известия 06:03
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо.
ТАСС 03:18
Шоу-бизнес

Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте

Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Kleo.ru 06:38
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Происшествия

В ДР Конго из-за падения самолета на жилые дома погибли 23 человека

Коммерсантъ 07:20
Политика

Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал Крым "плацдармом для господства" России в Средиземном море.
РИА Новости 07:23
Общество

Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве

Газета.Ru 06:38
Политика

ОЗХО уличили в подлоге данных о химатаке в Сирии

Как отмечается, информация о подлоге содержится в письме одного из сотрудников миссии ОЗХО, которая расследовала инцидент.
Lenta.ru 07:42
Спорт

Лыжники Коми отправятся на первый этап Кубка мира

ИА БНК 02:33
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

Полицейский спас пять человек из горящего дома в Нягани

Известия 06:18
Происшествия

СК проверяет информацию о нападении на журналиста в Иркутской области

"В связи с ЧП следственным отделом по Иркутскому району СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом)", - сказали в региональном ведомстве.
ТАСС 06:15
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Политика

Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.
Известия вчера в 12:27
Происшествия

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале

Вертолёт Ми-8, на борту которого находились вахтовики, совершил жёсткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
RT на русском 05:57
Экономика

Вице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году

РИА Новости вчера в 12:18
Политика

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН

Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
РИА Новости 03:20
Происшествия

Мэр Тулуна вышел из больницы после ДТП

При столкновении погибла супруга Юрия Карих. По данным медосвидетельствования, мэр Тулуна был трезв во время управления автомобилем.
Вести.Ru 01:59
Экономика

У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец

У крупнейшего российского страховщика, компании «Согаз», появился новый совладелец.
Forbes вчера в 06:37
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Политика

The Economist показал карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
РИА Новости 01:15
Политика

Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах

Президент России Владимир Путин призвал партию «Единая Россия» «терзать и трясти» чиновников на местах.
Мой Брянск вчера в 08:51
Общество

В посольстве России в Иране рассказали об отключении интернета

Из-за отключения интернета была нарушена работа посольства России в Иране, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-аташе российской дипломатической миссии Андрея Ганенко.
Газета.Ru 06:05
Футбол

Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Евро-футбол.ру вчера в 11:29
Общество

Полиция оштрафовала Шнура и Noize MC за мат на концерте

Полиция оштрафовала лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова и Ивана Алексеева (Noize MC) за нецензурную лексику на концерте, сообщает The Flow.
Коммерсантъ 06:50
Шоу-бизнес

Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой

В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
StarHit.ru 01:00
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Политика

Блумберг собирается помешать Трампу переизбраться на пост президента

Майкл Блумберг – экс-мэр Нью-Йорка – сделает всё, что в его силах, чтобы не позволить действующему президенту США Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Expert.ru 06:12
Армия и оружие

На севере Сирии возобновились бои за город Айн-Исса

Военное обозрение 01:06
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное