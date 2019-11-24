с чего всё началось

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом заявил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Происшествия СК проверяет информацию о нападении на журналиста в Иркутской области "В связи с ЧП следственным отделом по Иркутскому району СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом)", - сказали в региональном ведомстве.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Политика Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.

Политика Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.

Происшествия Мэр Тулуна вышел из больницы после ДТП При столкновении погибла супруга Юрия Карих. По данным медосвидетельствования, мэр Тулуна был трезв во время управления автомобилем.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.