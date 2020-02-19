Общество
ИнтерфаксВ США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию
В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 06:25, Ашберн
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
Армия и оружие
В Кремле оценили возможную военную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал худшим сценарием такое развитие событий, при котором турецкий лидер Тайип Эрдоган пойдет на военную операцию на территории Сирии в отношении правительственных сирийских вооруженных сил.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Политика
Песков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала более 2500 взрывов в ЛНР за сутки
Значительное увеличение числа взрывов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в западной части Луганской области, заявил 18 февраля глава миссии Яшар Чевик во время выступления по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.
Здоровье
Хирург: Цирроз печени развивается даже от лёгкого алкоголя
Руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян предупредил о том, что развитие у человека цирроза печени не зависит от крепости употребляемых им алкогольных напитков.
Общество
Из Киева вылетел самолёт для эвакуации украинцев из Уханя
Самолёт авиакомпании SkyUp вылетел в Китай в ночь на среду, 19 февраля.
Гаджеты
ВМС США установят самый мощный суперкомпьютер, используемый в военных целях
Суперкомпьютер производительностью 12,8 петафлопс установят военно-морские силы США.
Гаджеты
MMD анонсировала монитор Philips 243B1 с USB-C
MMD анонсировала релиз 24-дюймового (60,5 см) жидкокристаллического монитора Philips 243B1.
Фигурное катание
Врач Сотниковой рассказал о диагнозе фигуристки
Врач, к которому обращалась олимпийская чемпионка по фигурному катанию - 2014 Аделина Сотникова, рассказал о диагнозе спортсменки, передает "Вечерняя Москва".
Общество
Госдума одобрила расширение программы материнского капитала
Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Шоу-бизнес
Певица Бритни Спирс травмировала ногу
Американская певица и танцовщица Бритни Спирс травмировала ногу.
Общество
Путин почтит память Собчака в Петербурге
Президент возложит цветы к памятнику Собчака на Васильевском острове, а затем посетит концерт памяти экс-мэра в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.
Спорт
Тренер Большунова: норвежец спровоцировал его падение
Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко дал комментарии по инциденту в спринтерской гонке свободным стилем в рамках многодневки "Ски Тур", сообщает Sport24.
Гаджеты
Команда оверклокеров AMD попала впросак с разгоном Ryzen Threadripper 3990X на ISSCC 2020
AMD решила, что она ничем не хуже, и на достаточно серьёзное по статусу мероприятие ISSCC 2020 неожиданно привезла команду из четверых специалистов, которые даже своей «спецодеждой» демонстрировали принадлежность к штату AMD и наличие опыта в экстремальном разгоне.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила долгожданного сына
Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Космос
Конгрессмены с Марса, президент с Луны
Недавно палата представителей США обнародовала свое видение космической политики, предлагающее радикально сменить приоритеты американской пилотируемой программы и переориентироваться с Луны на Марс.
Армия и оружие
Отряд кораблей Балтфлота с группой антитеррора взял курс в Атлантику
На кораблях находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота.
Кино
Фильм «Одесский пароход» разобрали на стикеры
Телеканал «Россия 1» выпустил стикеры по мотивам фильма «Одесский пароход» режиссёра Сергея Урсуляка.
Общество
АТОР подсчитала убытки от запрета на въезд граждан Китая в РФ
Стало известно, какие убытки понесет российский турбизнес из-за временного запрета на въезд граждан КНР в РФ.
Космос
Человечество погибнет. Нибиру приближается к Земле. Сколько осталось жить?
Одни исследователи утверждают, что к этому приведет столкновение с загадочной планетой Х или Нибиру, которая приближается к Земле.
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская поздравила двойника Александра Овечкина с «юбилеем»
Общество
В Петербурге утвердили «балконную амнистию»
В Законодательном собрании Петербурга приняли поправки к закону, устанавливающему наказание за нарушение правил остекления балконов.
Футбол
«Челси» начал переговоры по трансферу Санчо
«Челси» начал переговоры по трансферу полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Здоровье
Перечислены новые полезные свойства картофеля
Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.
ЖКХ
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги
Депутат Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение нижней палаты, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Космос
В России создадут ракету для бюджетных запусков
Биатлон
Себастьян Самуэльссон: «Логинов не общается с журналистами, но позвал всех к себе домой. Похоже на чушь»
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал заявление чемпиона мира Александра Логинова, который пригласил соперников к себе домой, чтобы они убедились, что он тренируется честно.
Происшествия
Главврача в Петербурге уволили после побега пациентов из карантина
На прошлой неделе из больницы сбежали четверо пациентов, которые находились на карантине после возвращения из Китая.