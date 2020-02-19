Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
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В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

Интерфакс02:39

ФБР арестовало во Флориде гражданина Мексики, который, как утверждает следствие, работает на российские спецслужбы

Эхо Москвы06:00

Минюст США сообщил об аресте гражданина Мексики, якобы действовавшего от имени властей РФ

ТАССвчера в 20:27

Минюст США заявил об аресте работавшего на российское правительство мексиканца

Коммерсантъ01:22

В США мексиканца обвиняют в незаконной работе на Россию

РИА Новостивчера в 23:32

В США арестовали «завербованного российским правительством» мексиканца

Lenta.ruвчера в 20:48

В США задержали мексиканского биолога по обвинению в работе российским агентом

Дождь01:32
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Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
РИА Новости вчера в 06:40
Армия и оружие

В Кремле оценили возможную военную операцию Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал худшим сценарием такое развитие событий, при котором турецкий лидер Тайип Эрдоган пойдет на военную операцию на территории Сирии в отношении правительственных сирийских вооруженных сил.
Журналистская правда 05:10
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся приставки Royal

Super.ru 03:26
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

RT на русском вчера в 23:45
Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
Армия и оружие

ОБСЕ зафиксировала более 2500 взрывов в ЛНР за сутки

Значительное увеличение числа взрывов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в западной части Луганской области, заявил 18 февраля глава миссии Яшар Чевик во время выступления по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.
REGNUM вчера в 18:42
Здоровье

Хирург: Цирроз печени развивается даже от лёгкого алкоголя

Руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян предупредил о том, что развитие у человека цирроза печени не зависит от крепости употребляемых им алкогольных напитков.
UfacityNews.ru 17 февраля в 02:21
Общество

Из Киева вылетел самолёт для эвакуации украинцев из Уханя

Самолёт авиакомпании SkyUp вылетел в Китай в ночь на среду, 19 февраля.
RuNews24.ru 02:46
Гаджеты

ВМС США установят самый мощный суперкомпьютер, используемый в военных целях

Суперкомпьютер производительностью 12,8 петафлопс установят военно-морские силы США.
Красная весна 02:42
Гаджеты

MMD анонсировала монитор Philips 243B1 с USB-C

MMD анонсировала релиз 24-дюймового (60,5 см) жидкокристаллического монитора Philips 243B1.
IT-World вчера в 07:31
Фигурное катание

Врач Сотниковой рассказал о диагнозе фигуристки

Врач, к которому обращалась олимпийская чемпионка по фигурному катанию - 2014 Аделина Сотникова, рассказал о диагнозе спортсменки, передает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 05:51
Общество

Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Российская газета 05:01
Шоу-бизнес

Певица Бритни Спирс травмировала ногу

Американская певица и танцовщица Бритни Спирс травмировала ногу.
Актуальные Новости вчера в 03:41
Общество

Путин почтит память Собчака в Петербурге

Президент возложит цветы к памятнику Собчака на Васильевском острове, а затем посетит концерт памяти экс-мэра в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.
РБК вчера в 09:06
Спорт

Тренер Большунова: норвежец спровоцировал его падение

Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко дал комментарии по инциденту в спринтерской гонке свободным стилем в рамках многодневки "Ски Тур", сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 13:41
Гаджеты

Команда оверклокеров AMD попала впросак с разгоном Ryzen Threadripper 3990X на ISSCC 2020

AMD решила, что она ничем не хуже, и на достаточно серьёзное по статусу мероприятие ISSCC 2020 неожиданно привезла команду из четверых специалистов, которые даже своей «спецодеждой» демонстрировали принадлежность к штату AMD и наличие опыта в экстремальном разгоне.
3DNews 06:21
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила долгожданного сына

Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Южный Федеральный 01:12
Космос

Конгрессмены с Марса, президент с Луны

Недавно палата представителей США обнародовала свое видение космической политики, предлагающее радикально сменить приоритеты американской пилотируемой программы и переориентироваться с Луны на Марс.
Ведомости 16 февраля в 16:04
Армия и оружие

Отряд кораблей Балтфлота с группой антитеррора взял курс в Атлантику

На кораблях находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота.
Евразия Daily 02:45
Кино

Фильм «Одесский пароход» разобрали на стикеры

Телеканал «Россия 1» выпустил стикеры по мотивам фильма «Одесский пароход» режиссёра Сергея Урсуляка.
Ивтелерадио 16 февраля в 04:43
Общество

АТОР подсчитала убытки от запрета на въезд граждан Китая в РФ

Стало известно, какие убытки понесет российский турбизнес из-за временного запрета на въезд граждан КНР в РФ.
Москва 24 вчера в 16:16
Космос

Человечество погибнет. Нибиру приближается к Земле. Сколько осталось жить?

Одни исследователи утверждают, что к этому приведет столкновение с загадочной планетой Х или Нибиру, которая приближается к Земле.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 02:51
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская поздравила двойника Александра Овечкина с «юбилеем»

Paparazzi.ru вчера в 22:59
Общество

В Петербурге утвердили «балконную амнистию»

В Законодательном собрании Петербурга приняли поправки к закону, устанавливающему наказание за нарушение правил остекления балконов.
Город+ 03:13
Футбол

«Челси» начал переговоры по трансферу Санчо

«Челси» начал переговоры по трансферу полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Матч ТВ 16 февраля в 09:06
Здоровье

Перечислены новые полезные свойства картофеля

Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.
Профиль 04:56
ЖКХ

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

Депутат Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение нижней палаты, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Интерфакс вчера в 01:36
Космос

В России создадут ракету для бюджетных запусков

Известия вчера в 17:11
Биатлон

Себастьян Самуэльссон: «Логинов не общается с журналистами, но позвал всех к себе домой. Похоже на чушь»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал заявление чемпиона мира Александра Логинова, который пригласил соперников к себе домой, чтобы они убедились, что он тренируется честно.
Sports.ru 05:46
Происшествия

Главврача в Петербурге уволили после побега пациентов из карантина

На прошлой неделе из больницы сбежали четверо пациентов, которые находились на карантине после возвращения из Китая.
РБК 05:59
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