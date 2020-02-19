Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
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Власти США арестовали мексиканца, подозреваемого в работе на Россию

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В США задержали мексиканского биолога по обвинению в работе российским агентом

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Минюст США заявил об аресте работавшего на российское правительство мексиканца

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В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

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В США мексиканца обвиняют в незаконной работе на Россию

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В США арестовали «завербованного российским правительством» мексиканца

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Минюст США сообщил об аресте гражданина Мексики, якобы действовавшего от имени властей РФ

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:51, Ашберн
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Эксперты сообщили о росте вложений иностранцев в российские активы

Согласно итогам проведенного мониторинга, объем покупок иностранными компаниями российских активов увеличился на 49,5% и достиг 20,9 миллиарда долларов, общая сумма сделок выросла на 21,5% и приблизилась к 63 миллиардам долларов, а общая сумма внутренних сделок показала рост в 19% — до 40,1 миллиарда долларов.
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"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
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Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн купюр

Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.
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В Ташкенте задержали более 20 участников террористической группировки

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Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию

Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
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Происшествия

Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей

Расследованием подготовки двумя подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи займётся специально созданная следственная группа.
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Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
REGNUM 00:39
Политика

Великобритания призвала РФ прекратить отправлять гуманитарные конвои в Донбасс

Великобритания призывает Россию прекратить отправку в Донбасс «неожиданных гуманитарных конвоев».
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Футбол

«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в матче плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 18 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Атлетико» и «Ливерпуль».
NewInform вчера в 16:54
Происшествия

Около 90 дел возбуждено после беспорядков на юге Казахстана

Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области на юге страны.
RT на русском 00:45
Политика

Песков: Россия анализирует решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Россия анализирует решение суда Гааги по делу ЮКОСа, изучает тактику защиты и оспаривания - Песков.
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Общество

Эвакуированные из Ухани в Тюмень россияне завершили карантин

Эвакуированные из Ухани в лечебно-реабилитационный центр под Тюменью россияне и граждане СНГ прошли карантинный период, пишет RT на русском.
Невские Новости вчера в 19:53
Армия и оружие

Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе.
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Убийца-расчленитель 18-летней девушки в Чите получил 14 лет колонии

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Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным электродвигателем

Как сообщало ИА REGNUM, атомный ледокол «Арктика» является самым мощным в мире, способным преодолевать лёд толщиной до трёх метров.
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Биатлон

Даниэль Кузьмин: «Логинов никогда не отмажется от истории с допингом»

Даниэль Кузьмин, муж и тренер трехкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой, высказал мнение по ситуации с российским биатлонистом Александром Логиновым.
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«Проект» подсчитал число силовиков в России. Их 2,6 млн человек

В целом, около 2,6 млн россиян заняты в силовых ведомствах. Так, в армии насчитывается 793,5 тыс. действующих военнослужащих.
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Агент Сотниковой рассказала о состоянии фигуристки после операции

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию - 2014 Аделине Сотниковой предстоит долгая реабилитация после перенесенной операции, сообщает ТАСС.
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Умер украинский фигурист Николай Бондарь

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Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ

Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.
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Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
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Российская актриса Татьяна Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале Антона Маслова «Вампиры средней полосы».
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С карт долой: в прошлом году с «пластика» россиян украли 6,5 млрд

В 2019 году мошенники увели с карт россиян почти 6,5 млрд рублей, а "средний чек" при воровстве денег у граждан составил 10 тыс. При этом банки возместили пострадавшим только 15% украденных средств.
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Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.
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В Алтайском крае из-за непогоды вновь перекрывают трассы

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Анна Банщикова стала блондинкой и визуально постарела на 10 лет

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В Кремле оценили идею о президентском руководстве правительством

Идея о внесении в конституцию поправки, согласно которой общее руководство правительством будет осуществлять президент, является лишь одним из предложений, обсуждаемых соответствующей рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Лайнер Diamond Princess в Японии покинули две россиянки

Всего на судне находились 24 россиянина.
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