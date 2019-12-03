Общество

Lenta.ruLenta.ruСША арестовали россиянина за попытку обойти санкции

Сотрудник российской компании KS Engineering Олег Никитин был арестован в США по обвинению в попытке обойти санкции на поставку энергооборудования. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте министерства юстиции США. Решение в отношении Никитина вынес окружной суд США по Южному округу штата Джорджия.
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